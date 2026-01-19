Trung Quốc triển khai hàng loạt tàu đổ bộ lưỡng cư kiểu Shuiqiao mới nhất

Hòn đảo này nằm ở gần thành phố Chiết Giang, phía trên Đài Loan. Được biết, đây là loạt tàu kiểu Shuiqiao (Thủy Kiều) thứ hai kể từ lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng vào tháng 3 năm 2025.

Những con tàu này được thiết kế như một mắt xích trung gian để đảm bảo việc vận chuyển nhanh chóng số lượng lớn thiết bị hạng nặng từ tàu vận tải trực tiếp lên bờ trong thời gian ngắn.

Phần đuôi tàu có một sàn mở rộng kích thước lớn để tiếp nhận thiết bị và hàng hóa từ các tàu khác.

Theo thiết kế, thiết bị được vận chuyển dọc theo thân tàu và đến bờ biển thông qua một đường dốc có thể thu vào, dài khoảng 120 mét.

Tàu đổ bộ kiểu Shuiqiao của Trung Quốc.

Đoạn phim được công bố cho thấy giải pháp này cho phép tránh được những đoạn đường bờ biển khó khăn, đưa thiết bị trực tiếp lên mặt đất vững chắc. Ngoài ra, đường dốc của tàu có tác dụng tiếp nhận thiết bị từ các tàu chở hàng thông thường.

Những con tàu loại này được trang bị các chân chống có thể thu vào, giúp tăng độ ổn định cho sàn tàu và giảm thiểu sự rung lắc. Trên thực tế, phương tiện trên đủ khả năng biến thành một bến tàu tạm thời khi tiến gần bờ biển.

Trước đó tờ Naval News, trích dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết tính đến đầu tháng 1 năm 2025, Trung Quốc đang đồng thời đóng ít nhất 3, và có thể lên đến 5 tàu loại này tại một xưởng đóng tàu ở Quảng Châu, phía Nam đất nước.

Lớp Shuiqiao dự báo sẽ đóng vai trò then chốt trong các hoạt động đổ bộ hải quân, vì chúng cho phép tăng gấp nhiều lần khả năng đưa lực lượng lên bờ của hạm đội. Chức năng của chúng cho phép bổ sung các tàu đổ bộ quân sự cùng với một số lượng lớn sà lan dân sự.

Hình ảnh minh họa việc sử dụng tàu chiến Trung Quốc trong các hoạt động đổ bộ.

Việc tích cực xây dựng các phương tiện đặc biệt như vậy, theo giới quan sát, có thể cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho một chiến dịch đổ bộ tiềm tàng.

Theo giới quan sát, trên đảo chính Đài Loan (Trung Quốc), chỉ có một số ít bãi biển thích hợp cho việc đổ bộ xe bọc thép lội nước, và hệ thống phòng thủ tại đây được tổ chức rất tốt. Ngoài ra cho đến gần đây, các cảng mục tiêu trước đó chủ yếu được xem xét cho những cuộc đổ bộ quy mô lớn.

Việc đưa các tàu chiến như vậy vào biên chế Hải quân Trung Quốc dự báo sẽ loại bỏ hạn chế này, mở rộng đáng kể khả năng đổ bộ quy mô lớn các đơn vị thiết giáp vào những khu vực ven biển trước đây không thể tiếp cận được.