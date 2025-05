Trung Quốc triển khai đội xe khai khoáng tự hành lớn nhất thế giới, sử dụng công nghệ của Huawei

Tại vùng Nội Mông rộng lớn, 100 chiếc xe tải chạy điện hoàn toàn không người lái chính thức lăn bánh, đánh dấu một bước ngoặt mang tính biểu tượng trong hành trình chuyển đổi số ngành công nghiệp khai khoáng của Trung Quốc.

Dự án này không chỉ là đợt triển khai xe khai thác điện tự hành lớn nhất thế giới, mà còn là lời khẳng định về năng lực công nghệ của quốc gia tỷ dân.

Theo ông Li Shuxue, Chủ tịch công ty con Huaneng Mengdong thuộc Tập đoàn Huaneng, đội xe mang tên Huaneng Ruichi chính là đoàn xe điện khai khoáng không người lái lớn nhất thế giới tính đến hiện tại. Chúng tích hợp những công nghệ tiên tiến hàng dầu, gồm có kết nối 5G-A siêu tốc, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, hệ thống đổi pin thông minh và bản đồ chính xác cao.

Đội xe tự hành đã đi vào hoạt động - Ảnh: Handout.

Đằng sau dự án này là sự kết hợp giữa các tên tuổi lớn như Tập đoàn Máy xây dựng Từ Châu, Huawei và Đại học Khoa học & Công nghệ Bắc Kinh, cho thấy nỗ lực tổng lực của Trung Quốc trong việc tích hợp công nghệ hiện đại vào các ngành cốt lõi như khai khoáng và năng lượng.

Tại mỏ than Yimin thuộc thành phố Hulunbuir, nơi vốn có khí hậu khắc nghiệt, đội xe Ruichi có thể vận hành hoàn toàn tự động, từ bốc dỡ đến di chuyển, với hiệu suất vận chuyển tăng 20% so với xe truyền thống. Đây được coi là lời giải đầy hứa hẹn cho bài toán năng suất và an toàn trong khai thác mỏ.

Ông Zhang Pingan, CEO của Huawei Cloud, cho biết công nghệ 5G-A đóng vai trò chủ chốt trong việc kết nối và điều phối chính xác các phương tiện tự hành. Với tốc độ tải xuống lên tới 10Gbps và tải lên 1Gbps, hệ thống mới có độ ổn định và khả năng kết nối cao hơn chuẩn 5G, mang lại bước nhảy vọt về tính liên kết.

Không dừng lại ở đó, ông Jack Chen, Phó chủ tịch Huawei phụ trách ngành dầu khí và khai khoáng, chia sẻ rằng công nghệ này còn có tiềm năng mở rộng ra các thị trường quốc tế như châu Phi và Mỹ Latinh, nơi vẫn đang phụ thuộc vào lao động thủ công và cơ sở hạ tầng hạn chế.

Đội xe 100 chiếc chỉ là khởi đầu. Trong ba năm tới, Huaneng dự kiến triển khai tổng cộng 300 xe tự hành tại mỏ Yimin, đóng góp vào xu hướng tự động hóa ngành khai khoáng tại Trung Quốc. Hiệp hội Than Quốc gia Trung Quốc dự báo rằng đến cuối năm nay, cả nước sẽ có hơn 5.000 xe khai thác tự động, và con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2026.

Việc áp dụng công nghệ mới cũng mang lại hiệu quả tài chính rõ rệt. Các mỏ than Trung Quốc đã ghi nhận mức giảm 8% chi phí vận hành, một con số đáng kể trong ngành công nghiệp vốn đòi hỏi đầu tư lớn và vận hành liên tục.

Trong một thế giới mà công nghệ đang định nghĩa lại mọi khía cạnh của sản xuất và dịch vụ, câu chuyện về đội xe Huaneng Ruichi đại diện cho thành tựu cải tổ một ngành công nghiệp xưa cũ, đồng thời mở ra một tầm nhìn dài hạn: xây dựng ngành công nghiệp thông minh, bền vững và hiệu quả hơn, bắt đầu từ ngay trong lòng đất.