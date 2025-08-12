Trung Quốc triển khai 5 tàu phá băng gần Alaska để giám sát Mỹ

Theo ấn phẩm The War Zone (TWZ), tàu phá băng Trung Quốc bị Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ (USCG) phát hiện tại vùng biển trung lập. Do sự tập trung với số lượng lớn, phía Mỹ đã bắt đầu hộ tống biên đội trên 24/24.

USCGlần đầu tiên phát hiện 2 tàu nghiên cứu Trung Quốc - Ji Di và Zhong Shan Da Xue Ji Di - ở Biển Bering vào ngày 5 tháng 8. Hôm sau, một trong hai tàu được phát hiện ở Biển Chukchi, phía trên Vòng Bắc Cực. Cuối tháng 7, một tàu khác là chiếc Xue Long 2, được phát hiện cách Alaska 466 km.

Hiện vẫn chưa rõ lý do chính xác cho hoạt động của tàu phá băng Trung Quốc gần Hoa Kỳ. Tuy nhiên như TWZ đã lưu ý, băng tan đang mở ra những tuyến đường biển mới ở Bắc Cực, khiến khu vực này trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với thương mại và khai thác tài nguyên.

Trung Quốc tự gọi mình là "quốc gia cận Bắc Cực" và muốn sử dụng Tuyến đường biển phía Bắc để rút ngắn hải trình từ Thượng Hải đến châu Âu bớt đi hàng nghìn km.

Tàu phá băng Xue Long 2 của Trung Quốc.

Ngoài ra, tình hình hiện tại còn cho thấy sự tụt hậu đáng kể của Hoa Kỳ so với Nga và Trung Quốc. Hiện tại, USCG chỉ có 2 tàu phá băng phù hợp để hoạt động ở Bắc Cực, đó là Polar Star và Healy. Để so sánh, Trung Quốc đã có 5 tàu phá băng trong khu vực, còn Nga có hàng chục chiếc.

Vì Hoa Kỳ đã không đóng tàu phá băng mới trong gần 50 năm và các tàu mới chưa được lên kế hoạch đưa vào hoạt động cho đến năm 2029, cho nên hiện tại Washington đang tụt hậu đáng kể so với các đối thủ trong "cuộc đua Bắc Cực".

Để khắc phục tình trạng thiếu tàu phá băng, Hoa Kỳ, Canada và Phần Lan đã ký kết một thỏa thuận hợp tác mang tên Nỗ lực hợp tác phá băng (Hiệp ước ICE).

Sáng kiến này bao gồm việc chia sẻ thông tin, phát triển lực lượng lao động và mời các đồng minh mua tàu phá băng được đóng tại các xưởng đóng tàu của Mỹ, Canada hoặc Phần Lan.

Gần đây, 4 công ty đóng tàu lớn từ các quốc gia này đã công bố hợp tác để nhanh chóng sản xuất tàu phá băng cho Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ.

Trước đó, USCG đã lần đầu tiên sau 50 năm tiến hành đặt hàng đóng một tàu phá băng hạng nặng như một phần trong kế hoạch đổi mới hạm đội. Công ty có thể nhận hợp đồng là Bollinger Shipyards, trụ sở nằm tại Seattle, Washington.