Đây là hình thái thời tiết khó dự báo nhất vì nó đến nhanh và có sức tàn phá cực lớn, thường đi kèm với gió giật mạnh, giông lốc và mưa đá. Trước đó, một cơn lốc xoáy mạnh vừa khiến 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này.

Vào lúc 18h ngày 29/4 (giờ địa phương), Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh lên màu cam. Theo dự báo của cơ quan này, từ 20h ngày 29/4 đến 20h ngày 30/4, hàng loạt các tỉnh như Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quý Châu, Quảng Tây và Quảng Đông sẽ có giông lốc, gió giật mạnh hoặc mưa đá, có nơi gió mạnh trên cấp 10, mạnh nhất trên cấp 12 và có thể có lốc xoáy. Một số khu vực, trong đó có Quảng Tây, Quảng Đông sẽ có mưa lớn.

Ảnh chụp màn hình video trên tài khoản weibo chính thức của CCTV về cơn lốc xoáy cướp đi sinh mạng 5 người ở Quảng Châu

Cùng ngày, cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Đông cũng dự báo, thời tiết đối lưu ở tỉnh này sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Trong đó, thủ phủ Quảng Châu sẽ phải thường xuyên hứng chịu thời tiết đối lưu mạnh, gồm mưa đá, giông lốc, mưa lớn và gió giật mạnh.

Dự báo trên được đưa ra sau khi một cơn lốc xoáy mạnh tấn công một khu vực ở Quảng Châu hôm 27/4, khiến 5 người chết, 33 người bị thương. Các nhà khí tượng học cho rằng thời tiết đối lưu là do tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Hiện tại, thành phố Mai Châu và khu vực phía Đông tỉnh Quảng Đông vẫn xảy ra mưa lớn. Trong ngày 28/4, cảnh báo mưa lớn màu cam đã có hiệu lực đối với 14 huyện thị của tỉnh này.

Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất Trung Quốc, là nơi sinh sống của 127 triệu người và hàng nghìn nhà máy phục vụ ngành xuất khẩu của nước này. Mưa lớn ở đây đã gây chú ý trên toàn quốc sau khi một cơn lốc xoáy mạnh kèm theo mưa đá hôm 27/4 tấn công Quảng Châu, gây thiệt hại nặng về người và của.

Hồi đầu tuần trước, mưa xối xả ở tỉnh này cũng đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, khiến 4 người thiệt mạng. Nhiều địa phương trong tỉnh đã phải hứng chịu những trận lũ tồi tệ nhất trong vòng 50 năm, thậm chí 100 năm qua.

Cục Khí tượng Quảng Đông cho biết, từ đầu năm đến nay, nhiệt độ và lượng mưa ở tỉnh này đã tăng cao đáng kể so với hàng năm. Trong đó, nhiệt độ trung bình cao hơn 1,2 độ C so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao thứ 4 cùng thời kỳ trong lịch sử. Lượng mưa trung bình đạt 604,2 mm, tăng 58% so với cùng kỳ hàng năm và hơn 68% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng cao mức thứ 4 cùng kỳ trong lịch sử.

Theo thống kê của Viện Khoa học Khí tượng Trung Quốc, kể từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã trải qua 13 đợt thời tiết đối lưu mạnh. Ông Tôn Thiệu, nhà nghiên cứu thuộc viện này, cho biết tần suất và cường độ ngày càng tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể là do nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

Theo ông, đã có những nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ nước biển cứ tăng lên 1 độ C thì tần suất xảy ra các hiện tượng đối lưu nghiêm trọng sẽ tăng thêm 20%. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng tăng theo.

Hồi đầu tháng 4, cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng đã phải phát đi cảnh báo màu cam về thời tiết đối lưu mạnh. Đây là lần đầu tiên cảnh báo này được ban bố kể từ năm 2013, cũng là lần đầu tiên mức cảnh báo cao nhất về hình thái thời tiết này được đưa ra.