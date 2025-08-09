HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trung Quốc thử nghiệm thành công tàu đổ bộ Mặt Trăng

Ban Thời sự |

Trung Quốc thông báo vừa thử nghiệm thành công việc cất và hạ cánh của thiết bị đổ bộ Mặt Trăng có người lái trong môi trường giả định thiên thể ngoài Trái Đất.


Thiết bị đổ bộ mang tên Lãm Nguyệt, được Trung Quốc thiết kế riêng cho sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng. Thiết bị gồm 2 phần chính là khoang đổ bộ và khoang đẩy, có khả năng chở 2 phi hành gia từ quỹ đạo quanh Mặt Trăng xuống bề mặt Mặt Trăng rồi quay trở lại, mang theo cả xe tự hành và các thiết bị khoa học.

Thử nghiệm thành công tàu đổ bộ Mặt Trăng của Trung Quốc - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ mặt trăng Lãm Nguyệt được thử nghiệm tại Hoài Lai, Hà Bắc, Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa xã)

Quá trình thử nghiệm có độ phức tạp cao và kéo dài nhiều ngày với những yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Thành công của cuộc thử nghiệm được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển sứ mệnh đưa người Trung Quốc lên Mặt Trăng trước năm 2030 để phục vụ mục đích thám hiểm.

