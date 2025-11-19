Trung Quốc đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên đối với tàu tấn công đổ bộ đa năng Type 076 Yulan lớp Tứ Xuyên. Tàu này chỉ mới được hạ thủy vào năm 2023, nghĩa là chỉ mất 2 năm để đóng và trải qua bài kiểm tra, một con số rất ấn tượng nếu xét đến kích thước của nó.

Theo nhiều nguồn tin, tàu dài từ 252 đến 260 mét, rộng từ 45 đến 52 mét. Lượng giãn nước ước tính từ 45 đến 50 nghìn tấn. Thông tin này được tờ Naval News đăng tải.

Để tham khảo, tàu tấn công đổ bộ lớp America lớn nhất thế giới do Hải quân Hoa Kỳ sử dụng có lượng giãn nước 45.000 tấn, chiều dài 257 mét và chiều rộng 32 mét.

Tức là tàu đổ bộ Tứ Xuyên của Trung Quốc là lớn nhất, hoặc ít nhất cũng là hàng đầu thế giới trong lớp này, nó thậm chí còn vượt qua tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp về lượng giãn nước, khoảng 42 nghìn tấn.

Tàu đổ bộ tấn công Type 076 Yulan còn thực hiện được chức năng của một tàu sân bay hạng nhẹ.

Về khả năng của tàu Tứ Xuyên, nó có một khoang ở giữa, có thể chứa khoảng 1.000 lính thủy đánh bộ, một số lượng nhất định thiết bị, thuyền... Khả năng cụ thể vẫn chưa được công bố. Ngoài ra trên tàu còn có sàn đáp - loại mà nhiều quốc gia khác thiết kế chỉ dành cho trực thăng và máy bay cất cánh thẳng đứng.

Nhưng Trung Quốc còn tiến xa hơn khi trang bị cho boong tàu một máy phóng điện từ, giống như trên tàu sân bay, và lắp đặt các dây cáp chuyên dụng để hỗ trợ hạ cánh.

Nhờ đó ngoài khả năng tiếp nhận trực thăng, tàu còn có thể phóng máy bay và UAV chiến đấu không người lái, giúp mở rộng đáng kể khả năng tác chiến.

Nhiều khả năng nó sẽ được trang bị máy bay không người lái tàng hình GJ-21 và cả loại GJ-2, nhưng chúng khó có thể là những chiếc duy nhất trên tàu, dự kiến phương tiện này sẽ được trang bị trực thăng không người lái, vốn đã "tỏa sáng" trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh.

Phương tiện này sẽ là lực lượng tăng cường đáng kể cho Hải quân Trung Quốc, nó thực sự là một tàu đổ bộ đa chức năng, ngoài việc triển khai binh lính, còn có thể hỗ trợ họ bằng máy bay không người lái hạng nặng, máy bay chiến đấu và trực thăng cất cánh từ boong tàu.

Nhìn chung, mặc dù thời gian từ lúc đặt đóng đến khi thử nghiệm trên biển khá ngắn, nhưng các giai đoạn tiếp theo để chuẩn bị và đưa tàu vào hoạt động có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Do đó, việc đưa tàu vào biên chế có thể sẽ diễn ra gần năm 2027.

Cần lưu ý rằng Trung Quốc vẫn đang tiếp tục mở rộng hạm đội của mình một cách nhanh chóng, và vài tuần trước, họ đã đưa tàu sân bay thứ ba vào hoạt động.

Tuy nhiên Bắc Kinh không có kế hoạch dừng lại ở đó, dự kiến sẽ có thêm hai chiếc nữa, một trong số đó sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân và có thể là một trong những tàu sân bay lớn nhất thế giới.