Trung Quốc "tăng tốc" tập trận ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, quân đội nước này đã tiến hành hơn 100 cuộc tập trận chung trong năm nay, đồng thời tăng cường huấn luyện dọc biên giới tranh chấp với Ấn Độ.



Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 24/6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ren Guoqiang cho biết, các hoạt động huấn luyện vẫn được tiến hành bất chấp đại dịch Covid-19 bao gồm đợt tập trận ở độ cao “phá kỷ lục” với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ đến từ 20 đơn vị diễn ra hồi đầu tháng này.

Theo ông Ren, cuộc tập trận bao gồm sử dụng các máy bay không người lái (UAV) “nhằm tăng cường năng lực chiến đấu cho binh sĩ ở vùng biên giới trong điều kiện thời tiết vô cùng giá lạnh, địa hình phức tạp và đầy nguy hiểm”. Cuộc tập trận này là một phần trong chương trình kỷ niệm 100 năm đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng theo ông Ren, điểm nhấn của cuộc tập trận là sự tham gia đồng thời của lực lượng dân quân và quân đội chính quy Trung Quốc nhằm tăng cường năng lực chiến đấu.

Mới đây, tờ The Hindu của Ấn Độ cũng đã đưa tin quân đội Trung Quốc tiến hành huấn luyện cho các đơn vị dân quân mới được thành lập ở Tây Tạng nằm gần hồ Pangong Tso, khu vực xảy ra vụ đụng độ đẫm máu khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong 2 ngày 15 – 16/6/2020. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Doklam hồi năm 2017.

Cũng theo The Hindu, lực lượng dân quân Trung Quốc được trang bị các thiết bị công nghệ cao như UAV và những thiết bị vận chuyển truyền thống gồm ngựa và la.

Đáng nói, chỉ sau vài tiếng đồng hồ xảy ra vụ đụng độ đẫm máu ở thung lũng Galwan vào ngày 15/6/2020, Quân khu Tây Tạng của quân đội Trung Quốc đã ra thông báo thành lập 5 đơn vị dân quân. Hình ảnh video được CCTV công bố cho thấy, các đơn vị dân quân này bao gồm người dân địa phương ở Tây Tạng.

Quân đội Trung - Ấn triển khai rút quân khỏi vùng biên giới tranh chấp vào tháng Tư, nhưng hai bên vẫn duy trì cảnh giác do thiếu tin tưởng lẫn nhau. Điều này khiến khoảng 100.000 binh sĩ Trung – Ấn vẫn duy trì sự hiện diện ở dọc hai bên Đường Kiểm soát thực tế (LAC). LAC nằm giữa khu vực Ladakh do Ấn Độ quản lý và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát và được xem là đường biên giới tạm thời giữa Trung - Ấn.

Ông Song Zhongping, nhà bình luận quân sự ở Hong Kong, nhận định việc huấn luyện người dân địa phương trở thành dân quân là phương thức hiệu quả giúp các lực lượng quân sự chính quy Trung Quốc tiến hành hoạt động trinh sát và hậu cần.

“Với thể lực vốn có của người dân Tây Tạng, họ có thể dễ dàng thích nghi với điều kiện hoạt động trên độ cao lớn hơn là các binh sĩ của quân đội Trung Quốc”, ông Song nói.

Cũng theo ông Song, việc Trung Quốc tuyển người Tây Tạng vào lực lượng dân quân được xem là phản ứng của Bắc Kinh sau cáo buộc quân đội Ấn Độ huấn luyện cho hơn 10.000 người Tây Tạng đóng giả làm người chăn gia súc ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ xâm nhập vào các đường biên giới do Trung Quốc kiểm soát.

Trong cuộc họp báo hôm 24/6, phát ngôn viên Ren còn cho biết quân đội Trung Quốc đã sử dụng số lượng đạn dược trong các cuộc tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn hơn so với những năm gần đây. Tuy nhiên, ông Ren không nói cụ thể về thông tin các loại và số lượng đạn đã được quân đội Trung Quốc sử dụng để tập trận.

Còn theo một nguồn tin giấu tên trong quân đội Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Trung Quốc sẽ cần có thêm thời gian để đưa ra con số cụ thể về số lượng đạn dược đã được sử dụng trong tập trận.

“Quân đội Trung Quốc đã đẩy mạnh thay thế các loại vũ khí trong những năm gần đây. Một số loại đạn và tên lửa hết hạn sử dụng đã được dùng để tập trận. Trong năm nay, nhiều cuộc tập trận quân sự sẽ tiếp tục được tiến hành để thực hiện nốt những sự kiện phải hoãn trong năm ngoái vì dịch Covid-19”, nguồn tin nhấn mạnh.