Công ty công nghệ robot ENGINEAI mới đây đã chính thức khai trương cơ sở sản xuất thông minh tại Thâm Quyến, đánh dấu bước tiến lớn trong kế hoạch sản xuất hàng loạt robot hình người. Nhà máy mới đặt tại khu Honghualing có diện tích khoảng 129.000 feet vuông, tương đương gần 12.000 m2.

Theo thông tin từ ENGINEAI, lô robot hình người T800 đầu tiên đã chính thức xuất xưởng từ dây chuyền mới. Đây được xem là bước khởi đầu cho tham vọng mở rộng quy mô sản xuất robot công nghiệp của công ty trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

Công ty công nghệ robot ENGINEAI của Trung Quốc vừa đưa vào vận hành một cơ sở sản xuất thông minh quy mô lớn tại quận Honghualing thuộc thành phố Thâm Quyến nhằm mục tiêu đẩy mạnh tiến trình thương mại hóa và đáp ứng các đơn đặt hàng số lượng lớn đối với dòng robot nhân hình T800 nặng công nghiệp.

Điểm gây chú ý nhất của nhà máy này nằm ở tốc độ vận hành. ENGINEAI cho biết cơ sở mới có thể hoàn thiện một robot hình người sau mỗi 15 phút nhờ hệ thống sản xuất tích hợp hoàn chỉnh. Toàn bộ quy trình từ kiểm tra linh kiện đầu vào, thử nghiệm chất lượng, lắp ráp, kiểm tra trước khi giao hàng, vận chuyển cho tới dịch vụ hậu mãi đều được quản lý trong cùng một hệ thống khép kín.

Theo doanh nghiệp, mô hình này giúp tối ưu hiệu quả sản xuất trong khi vẫn đảm bảo chất lượng ổn định khi mở rộng quy mô lớn.

Dù tốc độ sản xuất rất cao, ENGINEAI khẳng định mỗi robot vẫn phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Cụ thể, mỗi sản phẩm phải vượt qua 79 bước kiểm tra chất lượng cùng 46 bài kiểm tra mô phỏng khác nhau.

Các bài thử nghiệm được thiết kế nhằm đánh giá độ ổn định, độ bền cũng như khả năng vận hành liên tục của robot trong điều kiện thực tế. Đây được xem là yếu tố quan trọng khi robot hình người bắt đầu được ứng dụng vào các lĩnh vực công nghiệp, kiểm tra kỹ thuật và môi trường làm việc có tính lặp lại cao.

Để bảo đảm chất lượng, mỗi robot trước khi xuất xưởng phải vượt qua 79 lần kiểm tra chất lượng và 46 bài kiểm tra mô phỏng. Những bài kiểm tra này nhằm đánh giá toàn diện tính ổn định, độ bền và hiệu suất đồng nhất của thiết bị trước khi bàn giao cho khách hàng.

ENGINEAI được thành lập từ tháng 10/2023 tại Thâm Quyến, một trong những trung tâm công nghệ lớn nhất Trung Quốc. Dù tuổi đời còn khá trẻ, công ty đã nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều dòng robot khác nhau.

Hiện ENGINEAI sở hữu robot hình người tải nặng T800, robot hình người PM01, robot đồng hành siêu nhẹ SA02 và robot bốn chân JS01. Hệ sinh thái sản phẩm của công ty bao phủ cả robot hai chân lẫn robot bốn chân, phục vụ từ nhu cầu công nghiệp cho tới hỗ trợ cá nhân.

Theo ENGINEAI, mục tiêu lớn tiếp theo là đẩy mạnh sự hiện diện trong các lĩnh vực công nghiệp và kiểm tra kỹ thuật. Đây là những ngành đang có nhu cầu cao về tự động hóa nhằm thay thế các công việc lặp đi lặp lại, tiêu tốn nhiều nhân lực hoặc có môi trường làm việc nguy hiểm.

Việc đưa nhà máy Honghualing vào hoạt động được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch sản xuất tới 10.000 robot trong tương lai.

Không dừng lại ở Thâm Quyến, ENGINEAI còn lên kế hoạch mở rộng mạng lưới sản xuất sang thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam. Công ty đang xây dựng một trung tâm sản xuất thông minh toàn cầu mới cùng dây chuyền sản xuất công suất 10.000 robot tại công viên khoa học Yunzhi.

Doanh nghiệp cho biết cơ sở này sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc mở rộng năng lực sản xuất và điều phối chuỗi cung ứng khu vực. Đồng thời, việc hợp tác với các nhà cung cấp linh kiện địa phương cũng được kỳ vọng giúp giảm chi phí và tăng tốc thương mại hóa robot hình người tại Trung Quốc.

Sau vòng gọi vốn Series B trị giá 200 triệu đô la Mỹ vào tháng 4, định giá của ENGINEAI đã vượt mốc 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ), tạo bệ phóng cho hoạt động sản xuất, nghiên cứu và thương mại hóa.

Sự mở rộng mạnh mẽ của ENGINEAI diễn ra không lâu sau khi công ty hoàn tất vòng gọi vốn Series B hồi tháng 4 năm nay. Trong vòng đầu tư này, ENGINEAI huy động được 200 triệu USD, đưa mức định giá công ty vượt 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD.

Khoản đầu tư lớn được xem là nguồn lực quan trọng giúp công ty mở rộng nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa robot hình người trong thời gian tới.

Sự xuất hiện của những nhà máy như Honghualing cho thấy cuộc đua robot hình người đang bước sang giai đoạn mới, nơi các công ty không còn chỉ dừng ở trình diễn công nghệ mà bắt đầu hướng tới sản xuất quy mô công nghiệp thực sự.

Trong bối cảnh nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới cũng đang đầu tư mạnh vào robot hình người, Trung Quốc hiện nổi lên như một trong những quốc gia tham vọng nhất trong việc xây dựng chuỗi sản xuất robot quy mô lớn, tận dụng lợi thế về hạ tầng công nghiệp và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.