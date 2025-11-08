Trung Quốc tăng mạnh sản lượng tên lửa

Điều này được nêu trong một nghiên cứu của hãng tin CNN. Các nhà báo của kênh truyền hình Mỹ đã phân tích hình ảnh vệ tinh, bản đồ và tài liệu của chính phủ.

Theo phân tích, Trung Quốc đã mở rộng đáng kể hàng chục cơ sở liên quan đến tên lửa quân sự kể từ năm 2020. Với việc Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine vào năm 2022, công việc đã tăng gấp đôi.

Với bước đi của mình, Trung Quốc đã tăng cường khả năng ngăn chặn lực lượng quân sự Hoa Kỳ và củng cố sức mạnh.

Một địa điểm thử nghiệm mới ở Trung Quốc.

Theo CNN, hơn 60% trong số 136 cơ sở liên quan đến sản xuất tên lửa và kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang có dấu hiệu mở rộng.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các nhà máy và trung tâm nghiên cứu - thử nghiệm đã tăng tổng diện tích thêm hơn 2 triệu mét vuông trong giai đoạn 2020 - 2025.

Các địa điểm này đã chứng kiến những tòa nhà, hầm ngầm và bờ kè mới, cho thấy sự phát triển vũ khí. Trong một số trường hợp, thậm chí dễ dàng nhìn thấy các bộ phận tên lửa trong ảnh. Một số nhà máy nằm trong thành phố, gần khu dân cư, trong khi số khác nằm ở các thung lũng xa xôi, cách xa dân thường.

Công ty Máy móc Hàng không Vũ trụ Thủ đô tiến hành công tác mở rộng căn cứ tên lửa tại tỉnh Sơn Tây

Các nhà báo đã kiểm tra 99 cơ sở liên quan đến tên lửa ở Trung Quốc và phát hiện 65 trong số đó đã được mở rộng thông qua xây dựng. Sự mở rộng cũng được ghi nhận tại 22 trong số 37 căn cứ quân sự của Trung Quốc trong 5 năm qua.

Ví dụ, điều này áp dụng cho một công ty ở Bắc Kinh, đơn vị này đã mở rộng gần 50% kể từ năm 2020 và đang tham gia sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn DF-26, có khả năng tấn công nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Tăng trưởng hơn 27% tại cơ sở của Tập đoàn Thành Quang Nam Kinh, Trung Quốc.

CNN lưu ý rằng Trung Quốc đang xây dựng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác, bổ sung khoảng 100 đầu đạn mới mỗi năm kể từ năm 2023.

Các chuyên gia vũ khí tin rằng các hệ thống tên lửa hiện đại của nước này nhằm mục đích ngăn chặn Hoa Kỳ can thiệp vào khu vực trong trường hợp xảy ra chiến tranh quy mô lớn.