Trung Quốc: Siêu tàu sân bay Phúc Kiến chuẩn bị huấn luyện ở vùng biển xa

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, tàu Phúc Kiến đã chuyển từ giai đoạn xây dựng sang hạ thủy và đưa vào biên chế với tốc độ nhanh chóng, đạt năng lực chiến đấu ban đầu chỉ trong thời gian ngắn.

Trước đó, vào tháng 4/2023, tàu sân bay Sơn Đông - chiếc đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên vùng biển xa đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương. Phúc Kiến được kỳ vọng sẽ tiếp bước, đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng tàu sân bay Trung Quốc.

Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS), do nước này tự thiết kế và chế tạo. Trong chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên kéo dài 8 ngày vào tháng 5/2024, các hệ thống động cơ đẩy và hệ thống điện của tàu đã trải qua một loạt các thử nghiệm đáp ứng nhiều mục tiêu dự kiến.

Con tàu chính thức được đưa vào biên chế ngày 5/11/2025, mở ra kỷ nguyên ba tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc. Ngay sau đó, tàu đã tiến hành huấn luyện tác chiến, với sự tham gia của nhiều loại máy bay như J-35, J-15T, J-15DT và KJ-600.





Theo giới chuyên gia, năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng, khi Phúc Kiến chuyển từ năng lực tác chiến cơ bản sang đầy đủ.

"Khi chúng ta thấy Phúc Kiến đạt được khả năng mang tải trọng máy bay đầy đủ, thể hiện khả năng phóng và thu hồi máy bay trên toàn bộ boong tàu, chúng ta có thể xác định khả năng tác chiến đầy đủ", Wei Dong Xu, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết.

Ông lưu ý rằng, huấn luyện trên vùng biển xa của tàu sân bay sẽ được tiến hành theo hai bước. Trước hết, nhóm tác chiến cần đạt được khả năng triển khai như một nhóm tấn công. Khi hệ thống tác chiến của nhóm đạt đến mức độ phối hợp nhịp nhàng cao, bước tiếp theo sẽ là hoạt động ở vùng biển xa.

Theo ông Wei, một khi nhóm tác chiến tàu sân bay tiến vào Tây Thái Bình Dương để tập trận hoặc huấn luyện kéo dài, tàu có thể đối mặt với hoạt động giám sát hoặc can thiệp từ các lực lượng bên ngoài. Điều này đòi hỏi nhóm tác chiến phải phản ứng nhanh chóng, linh hoạt và chính xác. Do đó, việc tham gia huấn luyện ở vùng biển xa không chỉ đòi hỏi mức độ sẵn sàng chiến đấu cao mà còn cần sự chuẩn bị toàn diện cho các tình huống khẩn cấp, để tất cả những nhiệm vụ huấn luyện ở vùng biển xa có thể được hoàn thành mà không gặp trở ngại.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Trung Quốc Wang Yun Fei cho biết, tàu sân bay Phúc Kiến đã chuyển từ giai đoạn xây dựng, hạ thủy, đưa vào biên chế và phát triển năng lực với tốc độ rất nhanh.

Ông Wang cũng đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tiến hành huấn luyện trên biển xa để tàu Phúc Kiến đạt được khả năng chiến đấu đầy đủ.

Thứ nhất , ông cho rằng, chỉ thông qua việc kiểm chứng trên vùng biển xa mới có thể chứng minh được mức độ trưởng thành và độ tin cậy của tàu sân bay.

Thứ hai, từ góc độ yêu cầu nhiệm vụ, giá trị chiến đấu của tàu sân bay được phát huy tối đa ở vùng biển xa.

Thứ ba, trong bối cảnh lợi ích quốc gia mở rộng ra các vùng đặc quyền kinh tế và tuyến hàng hải, năng lực tác chiến xa bờ được xem là yếu tố quan trọng để bảo vệ chủ quyền và lợi ích chiến lược.

Giới chuyên gia cũng lưu ý, để đạt năng lực tác chiến thực sự, nhóm tàu sân bay cần vận hành như một hệ thống thống nhất, với đầy đủ chủng loại máy bay và đội ngũ phi công được huấn luyện thực tế trong điều kiện vùng biển xa.