Trung Quốc siết xuất khẩu, đại gia Việt tuyên bố sẵn sàng thế chỗ vào chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu

Theo Báo cáo thường niên 2025, ban lãnh đạo Masan High-Tech Materials (MSR) đánh giá, thị trường vonfram toàn cầu đang trải qua những biến đổi, đặc biệt khi Trung Quốc ngày càng siết chặt xuất khẩu khoáng sản, từ đó lộ diện vai trò của các nhà cung ứng thay thế.



Đánh giá về vị thế của doanh nghiệp, Ban Giám đốc MSR nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thị trường hàng hóa diễn biến tích cực cùng với sự tái cấu trúc nguồn cung toàn cầu, những thay đổi này mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất ngoài Trung Quốc.

Với vị thế là một trong những nhà sản xuất vonfram lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, MSR được cho là đang ở vị trí thuận lợi để tận dụng xu hướng dịch chuyển nói trên.



Nguồn cung bị thắt chặt, giá vonfram tăng mạnh



Năm 2025 được xem là một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất của thị trường vonfram trong hơn 20 năm qua, chủ yếu do các chính sách điều tiết ngày càng chặt chẽ từ Trung Quốc – quốc gia chiếm hơn 80% sản lượng toàn cầu.

Nước này đã ưu tiên thị trường nội địa thông qua việc hạn chế khai thác và kiểm soát xuất khẩu APT (Amoni Paratungstate, một hợp chất trung gian quan trọng trong quá trình chế biến vonfram), tập trung quyền xuất khẩu vào một số doanh nghiệp nhà nước.



Hệ quả là xuất khẩu APT của Trung Quốc giảm sâu, gần 70%, từ 782 tấn năm 2024 xuống còn 243 tấn trong 11 tháng đầu năm 2025. Đồng thời, quốc gia này cũng chuyển sang nhập khẩu ròng tinh quặng vonfram, với khối lượng tăng hơn 60% so với cùng kỳ, nhằm phục vụ hoạt động chế biến trong nước.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại các thị trường lớn như châu Âu và Bắc Mỹ đã đẩy giá vonfram tăng vọt. Giá APT (CIF Rotterdam) tăng 161%, từ 330 USD/MTU cuối năm 2024 lên 862 USD/MTU vào cuối năm 2025. Đáng chú ý, đà tăng vẫn chưa dừng lại khi giá tham chiếu theo Fastmarkets tại thời điểm lập báo cáo đã chạm mốc kỷ lục 2.800 USD/MTU.



Kỳ vọng tăng trưởng năm 2026



Doanh nghiệp cho biết nếu mặt bằng giá 2.800 USD/MTU được duy trì, kết quả kinh doanh có thể đạt mức cao kỷ lục.



Theo kế hoạch, doanh thu thuần năm 2026 dự kiến tăng từ 115% đến 173%, trong khi lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng tăng mạnh so với năm trước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, MSR tập trung vào một số động lực chính. Thứ nhất là cải thiện tỷ lệ thu hồi và tối ưu chi phí sản xuất đối với các sản phẩm chủ lực như vonfram, florit, đồng và bismut, đồng thời nâng dần sản lượng nhờ cải thiện chất lượng quặng đầu vào.



Thứ hai, doanh nghiệp đẩy mạnh hiệu quả vận hành tại nhà máy MTC bằng cách kết hợp nguồn tinh quặng từ mỏ Núi Pháo với việc mở rộng mạng lưới thu mua từ các đối tác chiến lược trên toàn cầu.



Bên cạnh đó, MSR tiếp tục định hướng giảm đòn bẩy tài chính, tìm kiếm đối tác chiến lược thông qua hợp tác vốn, đồng thời mở rộng hoạt động thăm dò tại các khu vực tiềm năng nhằm kéo dài vòng đời khai thác của mỏ Núi Pháo.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã: MSN) công bố nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng tối đa 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của MSR, tương đương gần 55 triệu cổ phiếu. Mục đích cốt lõi của giao dịch này là giúp MSR đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu của cổ đông đại chúng theo quy định pháp luật.