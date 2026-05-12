HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trung Quốc sẽ gửi lên Mặt Trăng một "nhân viên" để tìm nguồn vàng vô tận: Sứ mệnh liệu có khả thi?

Thùy Anh
|

Bước tiến này có thể giúp Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng Mặt Trăng trong tương lai.

Cuộc cách mạng từ những cánh tay robot nhân dạng

Trong nỗ lực hiện thực hóa việc xây dựng căn cứ dài hạn trên vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất, Trung Quốc vừa công bố một "nhân viên kỹ thuật" đặc biệt sẽ tham gia sứ mệnh Hằng Nga 8 (Chang’e-8). Đây không đơn thuần là một chiếc xe tự hành thông thường, mà là một robot xây dựng nặng khoảng 100kg, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp vốn trước đây chỉ dành cho con người.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cấu tạo hình học của nó: Robot này sở hữu cặp cánh tay cơ khí có độ linh hoạt cao, mô phỏng cấu trúc tay người. Điều này cho phép nó sử dụng trực tiếp các công cụ và hệ thống vốn được thiết kế cho phi hành gia mà không cần phải chế tạo lại các thiết bị chuyên biệt.

Sự kết hợp giữa hệ thống 4 bánh xe để di chuyển ổn định trên bề mặt gồ ghề và đôi tay khéo léo giúp robot tận dụng được "tốt nhất cả hai thế giới": khả năng cơ động của xe tự hành và sự tinh xảo của robot nhân dạng.

Trí tuệ nhân tạo và khả năng vận hành bán tự động

Mẫu robot này được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, cho phép nó vận hành ở chế độ bán tự động. AI giúp robot tự nhận diện địa hình, phân tích vật thể và đưa ra các quyết định xử lý tình huống mà không cần sự can thiệp liên tục từ trung tâm điều khiển dưới Trái Đất.

Nhiệm vụ của "người vận chuyển" cơ khí này rất đa dạng: từ việc vận chuyển các thiết bị khoa học nặng nề, lắp đặt cảm biến tại các vị trí chiến lược, đến việc thu thập mẫu đất đá và tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản.

- Ảnh 1.

Sự xuất hiện của mẫu robot này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược khám phá không gian của Trung Quốc: từ quan sát, thu thập mẫu vật đơn thuần sang giai đoạn thực hiện các dự án kỹ thuật trực tiếp tại thực địa.

"Mỏ vàng" băng vĩnh cửu

Địa điểm mà sứ mệnh Hằng Nga 8 hướng tới là cực Nam của Mặt Trăng – khu vực đang trở thành tâm điểm của cuộc đua không gian toàn cầu. Các nhà khoa học tin rằng những miệng hố tối tăm tại đây đang lưu trữ lượng băng nước khổng lồ, vốn không bị ánh nắng mặt trời làm bốc hơi trong hàng tỷ năm.

Nếu được khai thác thành công, nguồn băng này có thể được xử lý thành nước uống cho phi hành gia, tách chiết oxy để thở và đặc biệt là sản xuất nhiên liệu tên lửa ngay tại chỗ.

Để tiếp cận và khai thác nguồn tài nguyên quý giá này, sự hiện diện của các đội quân robot là yếu tố sống còn. Chúng sẽ thay thế con người thực hiện các công việc bảo trì nguy hiểm, khai thác mỏ và vận hành các nhà máy năng lượng trong môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ có thể xuống thấp kỷ lục.

Tương lai của những "công trường" ngoài Trái Đất

- Ảnh 2.

Dự án Hằng Nga 8 không chỉ là một chuyến bay thử nghiệm mà là bước đệm cho việc thiết lập mạng lưới cảm biến và xây dựng nền móng cho các trạm trú ẩn dài hạn. Robot của HKUST đóng vai trò như một mô hình thử nghiệm quan trọng để chứng minh rằng máy móc có thể đảm đương vai trò của các kỹ sư xây dựng trong không gian.

Trong tương lai gần, chúng ta có thể chứng kiến những đội robot phối hợp nhịp nhàng để lắp ghép các module căn cứ, sửa chữa tấm pin năng lượng mặt trời và chuẩn bị môi trường sống trước khi những bước chân con người đầu tiên đặt tới để định cư lâu dài.

Sự kết hợp giữa công nghệ chế tạo robot của Trung Quốc và tầm nhìn chiến lược về tài nguyên không gian đang dần biến những kịch bản trong phim khoa học viễn tưởng thành hiện thực hiện hữu ngay trước mắt.

Việc ra mắt robot xây dựng cho sứ mệnh Hằng Nga 8 cho thấy Trung Quốc đang đi những bước đi rất cụ thể và thực dụng trong việc chinh phục không gian. Bằng cách tập trung vào khả năng tương thích với công cụ của con người và ứng dụng AI, họ đang tạo ra một lực lượng lao động cơ khí sẵn sàng cho những công trường khắc nghiệt nhất ngoài vũ trụ.

Nga phát minh công thức tạo ra vật liệu khiến thế giới kinh ngạc: Mỏng hơn tóc, bền hơn thép
Tags

Trung Quốc

Mặt trăng

robot

Sứ mệnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại