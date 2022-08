Trung Quốc sắp tập trận tại Hoàng Hải và Bột Hải

Theo thông tin trên trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, Cục An toàn Hàng hải Liên Vân Cảng nước này vừa ra cảnh báo hàng hải, cấm các phương tiện qua lại từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày từ ngày 6-15/8, do Trung Quốc sẽ tiến hành bắn đạn thật ở một số vùng biển phía Nam Hoàng Hải.

Cùng ngày, Cục An toàn Hàng hải Đại Liên cũng thông báo, từ ngày 8/8 đến ngày 8/9, Trung Quốc sẽ thực hiện các nhiệm vụ quân sự ở một số vùng biển Bột Hải, các phương tiện cũng bị cấm qua lại tại đây.

Những năm trước, quân đội Trung Quốc đã từng tổ chức các cuộc tập trận ở các vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải. Các chuyên gia nước này đánh giá các đợt diễn tập này nhằm gửi thông điệp đối trọng sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời là tín hiệu răn đe Đài Loan.

Trong khi đó, quân đội Trung Quốc vẫn đang tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn từ ngày 4/8-7/8 tại 6 vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan, chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rời khỏi hòn đảo này.

Theo thông tin ngày 5/8 từ chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc, chiến khu này tiếp tục các cuộc tập trận chung thực chiến trên vùng biển và vùng trời phía Bắc, Tây Nam và phía Đông đảo Đài Loan, nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến. Máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay cảnh báo sớm và máy bay trinh sát điện tử đã xuất kích và đến các khu vực quanh đảo Đài Loan tiến hành diễn tập tác chiến giành quyền kiểm soát trên không, yểm trợ chi viện và tấn công trên không. Các phi công tham gia nhiệm vụ cho biết có thể nhìn thấy đường bờ biển và dãy núi trung tâm của hòn đảo từ một khoảng cách trực quan.

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn nguồn tin của truyền thông Đài Loan cho biết, theo Cơ quan Phòng vệ vùng lãnh thổ này, trong ngày 5/8, máy bay quân sự của quân đội Trung Quốc đã xuất kích 68 lần và tiến hành các hoạt động dày đặc quanh eo biển Đài Loan. Quy mô 68 lần xuất kích trong một ngày của PLA đã vượt qua kỷ lục trước đó là 56 lần. Đây là kỷ lục mới cho các hành động “bay quanh Đài Loan” của PLA.

Báo Quân giải phóng Trung Quốc còn cho biết, trên biển, hơn 10 tàu khu trục của chiến khu miền Đông đã tiến hành các hoạt động phong tỏa từ các hướng khác nhau xung quanh Đài Loan vào ngày 5/8, đồng thời tổ chức diễn tập thực chiến, gồm tấn công trên bộ, tấn công phòng thủ tổng hợp và chống tàu ngầm cả ngày lẫn đêm./.