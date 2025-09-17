Trung Quốc sao chép thành công xe bọc thép Typhoon-K của Nga

Trung Quốc đã giới thiệu một loại xe bọc thép gần như sao chép hoàn toàn cấu hình chiếc KamAZ-63968 "Typhoon-K" của Nga, đây là một loại thiết giáp kháng mìn (MRAP) được phát triển cho Quân đội Nga.

Theo Defence Blog, phương tiện này có cấu hình 6 × 6 và được chế tạo trên khung gầm tương tự như xe tải chiến thuật Shaanxi HMV3.

Giống như phiên bản Nga, module chở quân được trang bị một đường dốc đóng mở bằng thủy lực. Ghế ngồi được thiết kế chống mìn và treo trên nóc để giảm lực truyền của chất nổ.

Hệ thống thủy khí độc lập cho phép điều chỉnh từ xa độ cao gầm xe, tăng khả năng chống mìn và sức cơ động trên địa hình gồ ghề.

Sự ra mắt của xe thiết giáp này báo hiệu nỗ lực tạo ra một nền tảng MRAP có khả năng mở rộng. Các kỹ sư Trung Quốc nhiều khả năng đang phát triển đồng thời các phiên bản 6 × 6 và 8 × 8.

Nguyên mẫu Typhoon-K của Nga cũng bao gồm một số biến thể "dài hay ngắn" được điều chỉnh cho các loại nhiệm vụ và khả năng mang tải trọng khác nhau.

Phía Trung Quốc, mặc dù vẫn chưa chính thức, dường như đã sẵn sàng chế tạo phương tiện đảm nhiệm vai trò tương tự trong khuôn khổ học thuyết chiến tranh trên bộ của nước này.

Điều này diễn ra trong bối cảnh danh mục vũ khí mặt đất của Trung Quốc ngày càng gia tăng, khi Bắc Kinh tỏ ra rất ưa chuộng các thiết kế module kháng mìn phù hợp với xung đột bất đối xứng và an ninh nội địa.

Cần nhắc lại, Typhoon-K là xe bọc thép đa năng được tăng cường khả năng bảo vệ trên khung gầm nguyên bản, nó thuộc dòng xe MRAP - được bảo vệ khỏi mìn và thiết bị nổ tự chế.

Xe bọc thép này đã được quân đội Nga sử dụng từ năm 2015. Lớp giáp cấp 4 có khả năng bảo vệ chống lại đạn xuyên cỡ 14,5 mm. Thân xe có khả năng chịu được sức công phá của các thiết bị nổ tương đương tới 8 kg thuốc nổ TNT.

Chiếc xe có thể chở 3 thành viên tổ lái và 14 binh sĩ cùng lúc. Đây là một phần của dòng xe bọc thép Typhoon đang được sử dụng rộng rãi trong Quân đội và Cơ quan An ninh Liên bang Nga.