Trung Quốc sao chép thành công thiết kế máy bay cánh quạt lật của Mỹ

Bạch Dương |

Máy bay cánh quạt lật không còn là độc quyền công nghệ của Mỹ khi đã bị Trung Quốc sao chép.

Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay cánh quạt lật do Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm. Thông tin này được đăng tải trên trang wab Defense Blog.

Theo những bức ảnh được công bố tuần này, máy bay có nhiều điểm tương đồng đáng kể về mặt khái niệm so với chiếc V-280 Valor của Mỹ . Giống như thiết kế của Mỹ, động cơ vẫn đứng yên, trong khi rotor và trục cánh quạt lật nghiêng để chuyển đổi giữa chế độ bay thẳng đứng và nằm ngang.

Như ấn phẩm Defense Blog đã ghi chú, nguyên mẫu có cánh thẳng với trục các đăng, điều này cho phép trong trường hợp một động cơ bị hỏng, cả hai rotor đều có thể được cấp năng lượng bằng động cơ còn lại.

Mô hình máy bay cánh quạt lật do AVIC chế tạo tại Triển lãm hàng không Chu Hải.

Mẫu máy bay này lần đầu tiên được ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2022, nơi AVIC đã trình bày tham vọng của mình cho chương trình máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo. Chuyến bay thử nghiệm khẳng định chương trình đã phát triển từ ý tưởng đến thử nghiệm thực tế.

Các thông số kỹ thuật như tải trọng, tầm bay và đặc điểm vận động cơ bản hiện vẫn chưa được thông báo một cách rõ ràng.

Máy bay cánh quạt lật nói trên có thể sẽ được trình diễn tại một cuộc diễu binh ở Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9. Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải những bức ảnh về hệ thống tên lửa mới, xe bọc thép và phương tiện không người lái dưới nước lần đầu tiên được phát hiện trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện nói trên.

Theo Defense Blog
