Trung Quốc "sẵn sàng tiếp nhận uranium", ông Donald Trump nói Mỹ sẽ vào Iran để lấy

Hãng tin AP dẫn lời một nhà ngoại giao am hiểu quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề uranium ở Iran rằng Trung Quốc sẵn sàng tiếp nhận hoặc hạ cấp khoảng 440 kg uranium làm giàu của Iran.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran và theo nguồn tin nói trên, họ đang phát tín hiệu về sự sẵn sàng nếu Washington và Tehran yêu cầu.

Uranium này có thể được Trung Quốc nhận hoặc pha loãng xuống mức có thể được sử dụng cho các ứng dụng dân sự.

Năm 2015, theo Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), Iran đã vận chuyển khoảng 11.000 kg uranium làm giàu thấp sang Nga để đáp ứng một yêu cầu thiết yếu nhằm thực hiện thỏa thuận hạt nhân đó.

Trong khi đó, các bình luận mới của ông Donald Trump cho thấy ông muốn Mỹ là bên tiếp nhận lượng uranium làm giàu cao này.

"Mỹ sẽ nhận lấy tất cả bụi hạt nhân. Chúng ta sẽ nhận lấy nó bằng cách hợp tác với Iran với rất nhiều máy xúc" - nhà lãnh đạo Mỹ nói trong một bài phát biểu ở bang Arizona hôm 17-4.

Iran vẫn chưa xác nhận về việc từ bỏ lượng uranium làm giàu cao này, được cho là đang chôn giấu dưới các địa điểm hạt nhân bị hư hại nặng nề trong đợt tấn công của Mỹ vào tháng 6-2025.

Nếu đúng như những gì tổng thống Mỹ nói, việc từ bỏ uranium và đồng ý cho quân đội Mỹ tiến vào lãnh thổ Iran sẽ là những nhượng bộ rất lớn từ phía Iran.

Ông Donald Trump cũng khẳng định rằng "sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào" như một phần của thỏa thuận tiềm năng với Iran để chấm dứt cuộc đối đầu.