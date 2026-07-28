Trung Quốc rút khỏi FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam tăng cơ hội vô địch?

Đội tuyển Trung Quốc không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo tờ South China Morning Post, đội tuyển Trung Quốc sẽ không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, LĐBĐ Trung Quốc đã lên một kế hoạch khác. Trong loạt trận FIFA Days tháng 9 và 10, đội bóng xứ tỷ dân sẽ gặp 4 đội bao gồm: Uzbekistan, Triều Tiên, Tajikistan và Palestine. Cả 4 đội tuyển này đều góp mặt tại Asian Cup 2027. Trong đó, Uzbekistan vừa tham dự World Cup 2026 và để lại những dấu ấn nhất định.

Đội tuyển Trung Quốc sẽ không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

Với việc tuyển Trung Quốc rút lui, FIFA cũng như LĐBĐ Đông Nam Á đang lên kế hoạch mời một đội tuyển khác thế chỗ. Danh sách tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 hiện đang có 13 đội, bao gồm 11 đội tuyển khu vực Đông Nam Á và 2 khách mời Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc).

Giải đấu dự kiến diễn ra trọn vẹn trong loạt trận FIFA Days tháng 9-10/2026. Các đội được chia làm 2 hạng đấu và thi đấu tại 2 địa điểm khác nhau (dự kiến là Indonesia và Hong Kong). Hạng đấu Premier gồm 8 đội có thứ hạng FIFA cao nhất. Đây cũng là hạng đấu mà tuyển Việt Nam sẽ góp mặt. Hạng Challenge bao gồm các đội còn lại.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến thi đấu 4 trận tại FIFA ASEAN Cup 2026. Về mặt khách quan, việc tuyển Trung Quốc rút lui giúp tăng cơ hội vô địch cho Việt Nam và những đội khác. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những đối thủ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất ở giải đấu.