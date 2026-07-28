Lập hat-trick chỉ sau 56 phút, tiền đạo cao 1m96 của Indonesia mang cơn đau đầu cho HLV Kim Sang-sik

Mitchell Baker đã có màn chào sân AFF Cup không thể ấn tượng hơn.

2 pha đánh đầu và 1 tình huống di chuyển đệm bóng cận thành chính xác, Mitchell Baker lập hat-trick trong trận ra quân AFF Cup 2026, góp phần giúp Indonesia thắng Campuchia 5-1.

Có thể tuyển Campuchia chưa phải “bài kiểm tra” đủ sức nặng, nhưng màn trình diễn đến từ chân sút cao 1m96 rất xứng đáng với những lời ngợi khen. Biết cách tận dụng tối đa ưu thế về chiều cao, Mitchell Baker thường xuyên có mặt đúng lúc để đón điểm rơi sau những tình huống tạt bóng của đồng đội và đánh đầu ghi bàn.

Mitchell Baker (phải) lập hat-trick vào lưới Campuchia chỉ sau 56 phút thi đấu

Cách chơi bóng đơn giản nhưng hiệu quả của tiền đạo 19 tuổi rất phù hợp với hệ thống mà HLV John Herdman xây dựng cho đội tuyển Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo pressing mạnh mẽ, tấn công dồn dập, trực diện và rất sắc sảo trong những tình huống đánh biên.

Với Mitchell Baker trong vòng cấm địa, các đường bóng của tuyển Indonesia có một điểm đến đáng tin cậy. Còn nếu đối thủ bị hút quá nhiều người theo kèm tiền đạo 19 tuổi, khoảng trống sẽ đến với những chân sút khác như Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders hay Marselino Ferdinan.

Tỏa sáng rực rỡ là vậy, nhưng không phải ai cũng biết, Mitchell Baker mới chỉ nhận quốc tịch Indonesia được 2 tuần. Trận đấu gặp Campuchia cũng chính là lần đầu tiên anh ra sân trong màu áo ĐTQG Indonesia.

Sinh ra tại Australia, Mitchell Baker được đào tạo tại học viện CLB Melbourne Victory trước khi khoác áo CLB Đại học Georgetown Hoyas (Mỹ). Tại đây, chân sút cao 1m96 ghi 18 bàn thắng sau 42 lần ra sân.

Thể hình vượt trội của Mitchell Baker (áo trắng, số 9)

Cuối năm 2025, Mitchell Baker được CLB đang thi đấu tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS Colorado Rapids lựa chọn trong sự kiện MLS SuperDraft. Đây là sự kiện mà các CLB hàng đầu nước Mỹ có thể lựa chọn các cầu thủ thuộc các đội bóng trường đại học hoặc nghiệp dư.

Tuy nhiên, chân sút sinh năm 2006 chưa lập tức ký hợp đồng với Colorado Rapids. Anh vẫn tạm thời tiếp tục chơi cho đội bóng trường đại học Georgetown Hoyas và CLB bán chuyên Vermont Green (Mỹ) để tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như chờ đợi cơ hội.

Trở lại với AFF Cup 2026, sự xuất hiện của Mitchell Baker mang tới một bài toán hóc búa dành cho HLV Kim Sang-sik. Các hậu vệ đội tuyển Việt Nam sẽ phải nhanh chóng tìm ra phương án phong tỏa chân sút cao 1m96.

Trong tay HLV Kim Sang-sik lúc này có một trung vệ cũng cao 1m96 là Đinh Quang Kiệt. Nhưng ông Kim sẽ không thể mạo hiểm sử dụng cầu thủ chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo ĐTQG. Những hậu vệ sở hữu chiều cao tốt và dày dặn trận mạc bên phía tuyển Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh hay Thành Chung sẽ là niềm hi vọng của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm ra cách phong tỏa Mitchell Baker

Lần gần nhất đối đầu với Indonesia có các cầu thủ nhập tịch trong đội hình, tuyển Việt Nam từng nhận bàn thua từ một pha bóng bổng chỉ sau 9 phút bóng lăn. Đó là thất bại 0-3 đau đớn trên Mỹ Đình vào đầu năm 2024 khiến HLV Troussier phải ra đi.

Chắc chắn, HLV Kim Sang-sik không muốn hình ảnh này tái diễn trong cuộc đọ sức với Indonesia vào lúc 20h30 ngày 3/8 trên SVĐ Pakansari.