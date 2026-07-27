Trận đấu Indonesia vs Campuchia diễn ra lúc 20h30 ngày 27/7, thuộc khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Indonesia vs Campuchia





Thông tin trước trận đấu Indonesia vs Campuchia

Cục diện bảng đấu

Tại bảng A AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số +7. Campuchia chưa có điểm nào sau khi để thua ở lượt trận đầu tiên. Cuộc đọ sức gặp Campuchia mới là trận đầu tiên của Indonesia tại AFF Cup 2026.

Phong độ 5 trận gần đây

Indonesia

Campuchia

Thành tích đối đầu

Nhận định Indonesia vs Campuchia

Cả Indonesia và Campuchia đều có những cầu thủ nhập tịch chất lượng trong đội hình. Tuy nhiên, mặt bằng chung của đội hình Indonesia tỏ ra vượt trội so với đối phương. Với nhiều cầu thủ được đào tạo tại châu Âu cùng lối chơi, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ giành trọn 3 điểm trong trận ra quân AFF Cup 2026. Dự đoán: Indonesia 4-0 Campuchia.

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