Trung Quốc rẽ đường lên Bắc cực, né điểm nóng biển Đỏ

Trong bối cảnh chiến sự Iran làm gia tăng rủi ro trên tuyến hàng hải biển Đỏ, Trung Quốc vừa đưa vào khai thác thường xuyên tuyến vận tải qua Bắc cực, mở ra một hướng đi mới cho thương mại Á – Âu.

Tàu hàng của Dubai Tower bốc container tại cảng Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đánh dấu khởi đầu của các hoạt động mùa hè hằng tuần trên tuyến đường Bắc cực. (Ảnh: Global Times)

Việc Trung Quốc khai trương tuyến vận tải thường xuyên đầu tiên qua Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) ở Bắc cực nhận được sự ủng hộ của Nga.

NSR chạy dọc bờ biển phía bắc của Nga, qua vùng biển Bắc cực, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và châu Âu so với tuyến truyền thống qua kênh đào Suez và biển Đỏ.

Theo Tân Hoa Xã, hành trình từ TP. Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang thuộc vùng đông nam Trung Quốc đến cảng Felixstowe của Anh mất khoảng 20 ngày.

Thời gian này chỉ bằng khoảng một nửa so với hành trình qua kênh đào Suez và biển Đỏ, nhanh hơn khoảng 5 ngày so với tuyến đường sắt liên vận Trung Quốc - châu Âu.

Con tàu đầu tiên khai thác tuyến vận tải thường xuyên này là Dubai Tower - chở nhiều loại hàng hóa có giá trị gia tăng cao, chủ yếu được sản xuất tại khu vực đồng bằng sông Trường Giang.

Hàng hóa trên tàu gồm tủ lưu trữ năng lượng, pin động lực, mô-đun quang điện và các linh kiện phục vụ ngành năng lượng mới.

Theo Sea Legend - đơn vị khai thác tuyến, Dubai Tower sẽ ghé các cảng tại Hà Lan, Đức và Ba Lan trong hành trình bắt đầu từ ngày 15/8.

“Xét về hiệu quả thời gian và an ninh chuỗi cung ứng, NSR mang lại những lợi thế đáng kể”, ông Xin Jianning, Tổng giám đốc Tập đoàn Logistics cảng biển Chiết Giang, nói với Tân Hoa Xã.

Theo ông, tuyến đường này giúp doanh nghiệp tránh được những biến động về thời gian vận chuyển cũng như chi phí gia tăng do các yếu tố địa - chính trị gây ra.

Việc Trung Quốc mở tuyến vận tải thường xuyên qua NSR diễn ra trong bối cảnh chiến sự Iran tiếp tục gây sức ép lên hoạt động vận tải biển quốc tế.

Hồi tháng 7, Reuters đưa tin Iran đã đề nghị lực lượng Houthi ở Yemen sẵn sàng phong tỏa các tuyến vận chuyển dầu qua biển Đỏ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Theo Wall Street Journal, Houthi sau đó đã gia tăng tấn công, khiến hoạt động tại một cảng chiến lược ở Yemen bị đình trệ và đe dọa eo biển Bab al-Mandeb - tuyến hàng hải có ý nghĩa quan trọng đối với thương mại quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc có thêm một tuyến đường nối Trung Quốc với châu Âu mà không phải đi qua biển Đỏ mang ý nghĩa đáng kể đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Trung Quốc.

Tuy nhiên, NSR vẫn chưa thể trở thành tuyến vận tải thay thế quanh năm. Sea Legend dự kiến thực hiện 8 chuyến qua tuyến này trong năm nay.

Theo China Transport News - ấn phẩm thuộc Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, NSR hiện vẫn mang tính mùa vụ và chủ yếu có thể khai thác từ tháng 7 - 10, do điều kiện băng giá khắc nghiệt tại Bắc cực.

Một trở ngại khác là chi phí.

Cước vận chuyển một container tương đương 40 feet (FEU) trên tuyến Trung Quốc - châu Âu qua kênh đào Suez hiện mất khoảng 4.500 USD. Trong khi đó, mức cước qua NSR lên tới khoảng 8.000-8.500 USD/FEU, tức gần gấp đôi.

Việc Trung Quốc mở rộng hoạt động trên NSR không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn phù hợp với mục tiêu chiến lược dài hạn của Bắc Kinh.

Năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Nga hợp tác phát triển các tuyến hàng hải ở Bắc cực và xây dựng “Con đường Tơ lụa cực Bắc”.

Trung Quốc coi tuyến đường này là một phần trong nỗ lực đa dạng hóa các tuyến thương mại, bảo đảm an ninh năng lượng và tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trước các cú sốc địa - chính trị.