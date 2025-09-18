Trung Quốc ra "tối hậu thư" cho các đại gia công nghệ: Cấm cửa hoàn toàn chip AI của NVIDIA

Cuộc đối đầu công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc một lần nữa leo thang khi cơ quan quản lý mạng của Trung Quốc ra lệnh cho các công ty công nghệ hàng đầu ngừng hoàn toàn việc mua chip trí tuệ nhân tạo của NVIDIA. Động thái này được coi là đòn phản công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Bắc Kinh nhằm vào gã khổng lồ chip Mỹ.

Theo báo cáo từ Financial Times, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã trực tiếp yêu cầu những tập đoàn công nghệ lớn như ByteDance và Alibaba chấm dứt ngay lập tức việc thử nghiệm và đặt hàng chip RTX Pro 6000D của NVIDIA. Lệnh cấm này không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn các đơn hàng mới mà còn yêu cầu hủy bỏ cả những hợp đồng đã ký kết trước đó.

Trước tình hình căng thẳng này, ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành của NVIDIA, đã lên tiếng tại một cuộc họp báo ở London. Ông cho biết cảm thấy thất vọng về diễn biến hiện tại nhưng thể hiện sự kiên nhẫn, nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc có những chương trình nghị sự lớn hơn cần phải giải quyết. Ông Huang khẳng định NVIDIA chỉ có thể phục vụ thị trường nào khi quốc gia đó muốn họ có mặt, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ chính phủ và các công ty Trung Quốc nếu được mong muốn.

Động thái mới này được đánh giá là quyết liệt hơn nhiều so với các hướng dẫn trước đây từ các cơ quan quản lý, khi trước đây chỉ tập trung vào chip H20 - phiên bản cũ hơn của chip AI được Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Việc nhắm vào RTX6000D - sản phẩm mới nhất và được tùy chỉnh đặc biệt cho thị trường Trung Quốc - cho thấy quyết tâm cứng rắn hơn của Bắc Kinh.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi chỉ vài ngày trước đó, Trung Quốc đã cáo buộc NVIDIA vi phạm luật chống độc quyền, đánh dấu một đợt bùng phát mới trong cuộc chiến thương mại với Washington. Đồng thời, các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về an ninh quốc gia trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc tại Madrid tuần này.

Theo các nguồn tin, nhiều công ty đã có kế hoạch đặt hàng hàng chục nghìn chip RTX Pro 6000D và đã bắt đầu công tác thử nghiệm cũng như xác minh với các nhà cung cấp máy chủ của NVIDIA. Tuy nhiên, tất cả đều phải dừng lại sau khi nhận được lệnh từ CAC. Điều đáng chú ý là ngay cả trước khi có lệnh cấm chính thức, chip RTX6000D mới nhất của NVIDIA đã gặp phải nhu cầu ảm đạm từ thị trường Trung Quốc, với nhiều công ty công nghệ lớn đã lựa chọn không đặt hàng.

Lệnh cấm lần này phản ánh rõ nét chiến lược của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước quay lưng với các nhà cung cấp Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh các chính quyền Mỹ liên tiếp hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc với các chip tiên tiến. Động thái này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của NVIDIA tại một trong những thị trường quan trọng nhất mà còn có thể tái định hình cục diện cạnh tranh trong ngành công nghiệp chip toàn cầu.