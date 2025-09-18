Trung Quốc ra mắt UAV chuyển đổi từ tiêm kích J-6, J-7 và J-8

Trước thềm triển lãm Hàng không Trường Xuân, Trung Quốc hé lộ những hình ảnh đầu tiên về máy bay phản lực J-6 thời Chiến tranh Lạnh của Không quân PLA được cải tạo thành UAV.

Điều này khẳng định tham vọng PLA sẽ sử dụng tiêm kích J-6, J-7 và J-8 cũ làm nền tảng cho máy bay không người lái để thực hiện nhiều vai trò khác nhau như mồi nhử và tấn công hoặc cả hai trong trường hợp xảy ra xung đột.

Chiếc J-6 cũ được chuyển đổi thành UAV. (Ảnh: Andreas Rupprecht)

Hình ảnh do ông Andreas Rupprecht, một chuyên gia nhiều năm nghiên cứu về máy bay Trung Quốc chia sẻ cho thấy UAV chế tạo trên cơ sở tiêm kích J-6 được kỹ sư tháo ghế ngồi của phi công trong buồng lái, dường như để nhường chỗ cho hệ thống điều khiển mới. Biến thể UAV J-6 có thể đảm nhận vai trò hỗ trợ chiến đấu cho tiêm kích có người lái.

J-6 và J-7 được Trung Quốc chế tạo dựa trên tiêm kích MiG-19 và MiG-21 của Liên Xô. Sau đó, Trung Quốc cải tiến và tùy chỉnh khung máy bay bằng linh kiện và thiết bị điện tử riêng. Trong khi đó, J-8 là máy bay đánh chặn hạng nặng hai động cơ, được phát triển hoàn toàn mới, kế thừa những bài học kinh nghiệm từ chương trình J-6 và J-7.

Tham vọng cải tạo máy bay phản lực cũ thành UAV trợ chiến của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2018 khi đề cập tới tiêm kích J-6, J-7, J-8 và cường kích Q-5.

Vào tháng 11/2022, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell (MIAS), có trụ sở tại Mỹ công bố nghiên cứu cho biết tiêm kích J-6 và J-7 đang nằm tại nhiều căn cứ dọc theo eo biển Đài Loan. Nếu được hoán cải thành UAV, chúng sẽ đóng vai trò tiên phong trong chiến dịch nhằm vào đảo Đài Loan.

Đồng thời, máy bay không người lái rẻ hơn máy bay có người lái và chúng có thể giúp máy bay chiến đấu có người lái giảm bớt gánh nặng vận chuyển hậu cần, hoạt động tác chiến trên không và những nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Đồng thời, chúng được sử dụng để vượt qua nhiều chướng ngại vật.



