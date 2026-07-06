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Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ở Thái Bình Dương

Minh Hạnh
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Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, quân đội nước này đã thử nghiệm phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm về phía Thái Bình Dương.

(Ảnh: Trung Hoa Nhật báo)

Theo Tân Hoa Xã , một tàu ngầm hạt nhân thuộc Hải quân Trung Quốc đã phóng tên lửa mang đầu đạn giả về phía vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương lúc 12h01 ngày 6/7. Tên lửa rơi xuống “vùng biển được chỉ định”, hãng tin này cho biết thêm, nhưng không cung cấp chi tiết về vị trí.

Tân Hoa Xã mô tả vụ phóng là “một hoạt động thường lệ” trong chương trình huấn luyện quân sự hằng năm của Trung Quốc, đồng thời khẳng định vụ phóng không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.

Hải quân Trung Quốc chưa cung cấp thêm chi tiết về cuộc thử nghiệm, chẳng hạn như loại tàu ngầm và tên lửa, vị trí phóng và rơi của tên lửa, hay quãng đường bay của tên lửa.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết, Trung Quốc đã thông báo cho Chính phủ Úc về kế hoạch thử nghiệm, nhưng nói rằng vụ phóng này "gây bất ổn" cho khu vực.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã nhận được thông báo về vụ phóng, nói thêm rằng Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã được chính quyền Trung Quốc thông báo về các mảnh vỡ có thể rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Hãng thông tấn Kyodo ngày 6/7 đưa tin, dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, rằng tên lửa đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Lần cuối cùng Trung Quốc công khai cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa là vào tháng 9/1988, khi một tàu ngầm Type 9II phóng hai tên lửa JL-1 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ Biển Bột Hải.

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