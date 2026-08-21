Trung Quốc phê duyệt thêm mã số cho nông sản Việt Nam xuất khẩu

Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 401 mã số vùng trồng và 166 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, mở rộng cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho nông sản Việt Nam.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 401 mã số vùng trồng và 166 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này. Như vậy, đến nay, cả nước có 1.768 mã số vùng trồng sầu riêng và 286 mã số cơ sở đóng gói đang hoạt động.

Việc phê duyệt bổ sung số lượng lớn vùng trồng và cơ sở đóng gói góp phần mở rộng năng lực cung ứng sầu riêng chính ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc; tạo thêm điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, thu mua, đóng gói và xuất khẩu, nhất là khi sầu riêng Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch.

Cùng với sầu riêng, trong đợt này, phía Trung Quốc cũng phê duyệt thêm 6 mã số vùng trồng dừa và ớt, cùng 70 mã số cơ sở đóng gói nông sản khác của Việt Nam.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 950,7 triệu USD, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Trung Quốc đạt 871,8 triệu USD, tăng 36,9%.

Tín hiệu tích cực khi Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu quả sầu riêng tươi của Việt Nam. Đáng chú ý, thị trường này không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và không quy định điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với sầu riêng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tích cực đàm phán với Australia, New Zealand và một số thị trường tiềm năng khác.

Cùng với mở cửa thị trường, hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/7/2026 tạo thêm nền tảng để nâng cao tính minh bạch, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà nhập khẩu.