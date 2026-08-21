HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trung Quốc phê duyệt thêm mã số cho nông sản Việt Nam xuất khẩu

Minh Tú (t/h)
|

Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 401 mã số vùng trồng và 166 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, mở rộng cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho nông sản Việt Nam.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 401 mã số vùng trồng và 166 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này. Như vậy, đến nay, cả nước có 1.768 mã số vùng trồng sầu riêng và 286 mã số cơ sở đóng gói đang hoạt động.

Việc phê duyệt bổ sung số lượng lớn vùng trồng và cơ sở đóng gói góp phần mở rộng năng lực cung ứng sầu riêng chính ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc; tạo thêm điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, thu mua, đóng gói và xuất khẩu, nhất là khi sầu riêng Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch.

Cùng với sầu riêng, trong đợt này, phía Trung Quốc cũng phê duyệt thêm 6 mã số vùng trồng dừa và ớt, cùng 70 mã số cơ sở đóng gói nông sản khác của Việt Nam.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 950,7 triệu USD, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Trung Quốc đạt 871,8 triệu USD, tăng 36,9%.

Tín hiệu tích cực khi Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu quả sầu riêng tươi của Việt Nam. Đáng chú ý, thị trường này không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và không quy định điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với sầu riêng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tích cực đàm phán với Australia, New Zealand và một số thị trường tiềm năng khác.

Cùng với mở cửa thị trường, hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/7/2026 tạo thêm nền tảng để nâng cao tính minh bạch, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà nhập khẩu.

Việt Nam có “siêu phường” hơn 4200 DN, dân số gấp 1,7 lần Monaco, sở hữu chợ người đi lần đầu dễ lạc đường
Tags

Trung Quốc

mã số vùng trồng

nông sản việt nam

nông sản

Sầu riêng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại