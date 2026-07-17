Trung Quốc phản ứng trước thuế quan của Mỹ đối với người mua năng lượng Nga

Ngày 16/7, một quan chức ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng về mức thuế quan mà Mỹ đề xuất nhắm vào người mua năng lượng Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian.

Dự luật mới đây được đưa ra tại Thượng viện Mỹ cho phép áp thuế lên tới 100% đối với hàng nhập khẩu từ năm quốc gia mua nhiều dầu và khí đốt tự nhiên nhất của Nga, trong đó có Trung Quốc.

Phản hồi về dự luật này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian nói: “Chúng tôi kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế hoặc sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc.

Việc áp dụng tiêu chuẩn kép và dùng đến sự cưỡng ép và gây áp lực cuối cùng sẽ phản tác dụng".

Dự luật "Đạo luật trừng phạt Nga" sửa đổi đã được Thượng viện Mỹ trình lên hôm 14/7.

Đây là bản cập nhật cho dự luật ban đầu do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người có quan điểm cứng rắn về Nga, đề xuất trước khi ông qua đời hôm 11/7 vì biến chứng tim mạch.

Nếu được thông qua, biện pháp này sẽ cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 5 quốc gia mua dầu khí lớn nhất của Nga.

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất.

Đề xuất này được đưa ra chưa đầy hai tháng sau khi Mỹ và Trung Quốc ký kết một khuôn khổ thương mại nhằm xoa dịu căng thẳng thuế quan kéo dài nhiều tháng.

Trước đó, Mỹ áp thuế lên tới 145% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng thuế quan lên tới 125% đối với hàng hóa Mỹ.

Trong thời gian tranh chấp, Trung Quốc cũng hạn chế xuất khẩu các khoáng sản đất hiếm quan trọng đối với ngành công nghệ cao và quốc phòng của Mỹ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, buộc một số nhà sản xuất Mỹ phải tạm ngừng sản xuất.