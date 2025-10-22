Phúc Kiến - đối thủ siêu hàng không mẫu hạm Mỹ

Đoạn video vừa được Hải quân Trung Quốc công bố đánh dấu lần đầu tiên siêu tàu sân bay Phúc Kiến xuất hiện trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, với loạt máy bay hiện đại xuất kích từ boong tàu. Đây là cột mốc mang tính bước ngoặt, bởi ngoài Mỹ, chưa từng có quốc gia nào vận hành một siêu tàu sân bay có khả năng tương đương.

Với lượng giãn nước ước tính 85.000 tấn, Phúc Kiến nhỏ hơn so với lớp Gerald Ford của Mỹ (100.000 tấn) nhưng lại được tối ưu bằng hệ thống phóng điện từ hiện đại, tương tự USS Gerald Ford, cho phép máy bay cất cánh với tải trọng vũ khí và nhiên liệu lớn hơn, đồng thời giảm hao mòn động cơ.

Điểm đáng chú ý, chi phí vận hành và yêu cầu nhân sự của Phúc Kiến thấp hơn đáng kể so với tàu Mỹ, trong khi dàn máy bay trên hạm lại toàn những mẫu thế hệ mới, tầm hoạt động xa và trang bị cảm biến mạnh. Đây là lợi thế vượt trội so với các tàu sân bay kiểu cũ của Nga, Anh hay Ấn Độ, vốn vẫn phải phụ thuộc vào trực thăng cảnh báo sớm với tầm quét radar hạn chế.

J-15T, J-35 và KJ-600 - mũi nhọn của biên đội Phúc Kiến

Trong loạt cảnh quay, nổi bật nhất là ba loại khí tài: tiêm kích hạng nặng J-15T, tiêm kích tàng hình thế hệ năm J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600. KJ-600 hiện là mẫu máy bay cảnh báo sớm cất hạ cánh trên tàu sân bay duy nhất ngoài Mỹ, với radar cỡ lớn cho phép phát hiện mục tiêu tàng hình ở cự ly xa, nâng cao đáng kể khả năng kiểm soát bầu trời và hải phận.

J-15T là biến thể nâng cấp toàn diện của J-15, được đánh giá thuộc nhóm "thế hệ 4++". Khung thân sử dụng vật liệu composite, phủ lớp hấp thụ sóng radar, trang bị radar mảng pha chủ động AESA cùng hệ thống tác chiến điện tử tinh vi. Dù nặng nề, J-15T vẫn mang được nhiều vũ khí hơn bất kỳ tiêm kích hạm nào khác, kể cả F/A-18E/F của Mỹ, đồng thời khai hỏa tên lửa không đối không PL-10 và PL-15 tầm xa. Đây vẫn sẽ là "ngựa thồ" chủ lực của Hải quân Trung Quốc trong nhiều năm tới.

Bổ sung cho J-15T là J-35 - tiêm kích tàng hình hoạt động trên chiến hạm duy nhất ngoài Mỹ. Được so sánh ngang với F-35C của Hải quân Mỹ, J-35 sở hữu nhiều điểm nhỉnh hơn: radar lớn hơn, tốc độ hành trình cao, khả năng bay siêu âm lâu dài, tầm hoạt động xa và độ cơ động tốt hơn trong không chiến. Dù F-35C vẫn giữ lợi thế về hệ thống trinh sát điện tử nhờ mạng lưới cảm biến thụ động khắp khung thân, nhưng sự xuất hiện của J-35 giúp Trung Quốc lần đầu có thể triển khai biên đội tiêm kích hạm tàng hình thực thụ.

Trong bối cảnh Lầu Năm Góc chật vật với ngân sách phát triển tiêm kích thế hệ sáu cho hạm đội tàu sân bay, sự ra đời của Phúc Kiến cùng biên đội hỗn hợp J-15T, J-35 và KJ-600 khiến cán cân sức mạnh hàng không mẫu hạm toàn cầu thay đổi rõ rệt. Lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, Mỹ phải đối diện một đối thủ sở hữu siêu tàu sân bay có khả năng ngang tầm, từ công nghệ phóng máy bay, hệ thống cảnh báo sớm trên không cho đến tiêm kích tàng hình thế hệ mới.

Điều này không chỉ là bước tiến vượt bậc của Hải quân Trung Quốc, mà còn mở ra giai đoạn cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực hàng không mẫu hạm - vốn từ lâu là "sân chơi độc quyền" của Mỹ. Nếu tốc độ hiện đại hóa tiếp tục duy trì, khoảng cách ưu thế trên biển của Washington có nguy cơ bị thu hẹp nhanh chóng, thậm chí đảo chiều trong thập niên tới.