Trung Quốc nói gì sau khi Tổng thông Trump khẳng định Chủ tịch Tập Cận Bình hứa không tấn công Đài Loan?

Đáp lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump về vấn đề Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/8 khẳng định Đài Loan là vấn đề nội bộ của Bắc Kinh.

“Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc, và việc giải quyết vấn đề Đài Loan thuộc về nhân dân Trung Quốc", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ trong cuộc họp báo thường ngày.

Bà nói thêm: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hướng tới viễn cảnh thống nhất trong hòa bình. Nhưng sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai hay thế lực nào chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào.”

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 15/8, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với ông rằng Bắc Kinh sẽ không tấn công với đảo Đài Loan cho đến khi ông kết thúc nhiệm kỳ.

“Ông ấy nói với tôi: ‘Chừng nào ông còn là tổng thống, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.’ Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói như vậy, và tôi đáp lại: ‘Ồ, tôi rất cảm kích điều đó,’” ông Trump chia sẻ.

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington mô tả chủ đề Đài Loan là "vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất" trong quan hệ Trung Quốc-Mỹ.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu cho hay, chính phủ Mỹ cần tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung Quốc-Mỹ, xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan một cách thận trọng và nghiêm túc bảo vệ quan hệ Trung Quốc-Mỹ cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.

(Theo CNN, Reuters, BNG Trung Quốc)