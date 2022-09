Trung Quốc nhập khẩu than từ Nga cao nhất 5 năm qua, do nắng nóng khắc nghiệt

Việc gia tăng than nhập khẩu là do các công ty điện lực Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu điện tăng cao trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.



Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lượng than nhập khẩu từ Nga trong tháng 8 đạt hơn 8,5 triệu tấn, cao hơn mức gần 7,5 triệu tấn trong tháng 7 và tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng than Trung Quốc nhập khẩu gia tăng do hạn hán và đợt nắng nóng gay gắt xảy ra ở miền tây nam từ cuối tháng 7.

Các nhà máy nhiệt điện than đã tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến và thiếu hụt nguồn cung từ các nhà máy thủy điện.

Các thương nhân cho biết, giá than của Nga đã tăng do cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tăng cường mua, nhưng vẫn rẻ hơn so với than trong nước có cùng chất lượng./.