Trong một tuyên bố đưa ra dưới dạng hỏi đáp, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand cho rằng, phát ngôn trên của người đứng đầu cơ quan tình báo an ninh New Zealand là “hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật”, nhấn mạnh đây là trường hợp điển hình của việc đánh giá ý định của người khác theo tiêu chuẩn của riêng mình.

Trung Quốc, New Zealand lại lời qua tiếng lại về quan hệ với Quần đảo Cook. Ảnh: Getty

Đại sứ quán Trung Quốc nói trong tuyên bố: “Với một người cầm búa, mọi thứ đều trông giống đinh”, đồng thời hối thúc các bên liên quan không nhìn nhận Trung Quốc bằng tư duy Chiến tranh Lạnh và não trạng tổng bằng không, không lạm dụng khái niệm an ninh và không chính trị hóa các vấn đề không liên quan.

Tuyên bố khẳng định, quan hệ Trung Quốc và Quần đảo Cook là cùng có lợi, minh bạch, cởi mở và bao trùm, “không có chương trình nghị sự bí mật”. Các văn kiện hợp tác đều đã được công khai, hoàn toàn tập trung vào hợp tác kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân, với mục tiêu giúp Quần đảo Cook phát triển bền vững.

Tuyên bố cũng cho biết, hợp tác và trao đổi bình thường giữa Trung Quốc và Quần đảo Cook không nhằm vào bên thứ ba, không loại trừ bên thứ ba và cũng không nên chịu sự can thiệp hoặc ràng buộc từ bất kỳ bên thứ ba nào, đồng thời nhấn mạnh sự giúp đỡ của Bắc Kinh đối với các quốc đảo Thái Bình Dương không đi kèm điều kiện chính trị nào, không áp đặt bất kỳ yêu cầu gì và không đưa ra các lời hứa suông.

Tuyên bố của phía Trung Quốc đưa ra sau khi người đứng đầu Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand phát biểu khi tham dự một sự kiện mới đây cho rằng, Trung Quốc đang gắn hợp tác kinh tế với an ninh ở khu vực Thái Bình Dương để tạo ra một cấu trúc khu vực cạnh tranh, đồng thời bày tỏ lo ngại về những rủi ro an ninh tiềm ẩn trong trao đổi giữa Trung Quốc và Quần đảo Cook.

Hồi tháng trước, Quần đảo Cook và Trung Quốc đã ký Chương trình hành động về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Quần đảo Cook. Động thái này đã khiến Mỹ, Australia và đặc biệt là New Zealand quan ngại sâu sắc.