Trung Quốc muốn đổi 10 tàu khu trục hiện đại nhất lấy 1 tàu ngầm hạt nhân Nga?

Trang Baijiahao dẫn nguồn tin từ giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang xem xét một cuộc trao đổi không hề nhỏ với Nga.

Moskva sẽ cung cấp cho họ tàu ngầm lớp Borei, đổi lại Bắc Kinh sẽ chuyển giao 10 tàu khu trục Type 055.

Không thể phủ nhận rằng Trung Quốc đang rất cần một tàu ngầm hạt nhân như vậy. Hải quân nước này sẽ phải đối đầu với Mỹ ở Thái Bình Dương, và lớp Borei với những khả năng tiên tiến có thể là một sự trao đổi sinh lời trong bối cảnh này.

Cần nhấn mạnh, Type 055 là tàu khu trục tên lửa dẫn đường cỡ lớn thế hệ thứ tư, lượng giãn nước chỉ thua lớp Zumwalt của Mỹ. Chúng có khả năng tàng hình và được trang bị công nghệ radar tiên tiến. Trong số 18 chiếc lên kế hoạch, 14 tàu đã được chế tạo và 8 chiếc đang hoạt động.

Hệ thống vũ khí của con tàu này khá mạnh, được đặt trong các hệ thống phóng thẳng đứng dạng module. Trong số 112 tên lửa, có 8 ô dành cho tên lửa phòng không, số còn lại là tên lửa chống tàu ngầm hoặc tên lửa hành trình chiến thuật.

Tàu còn có các loại vũ khí mạnh mẽ khác, 1 khẩu pháo 130mm và pháo phòng không bắn nhanh 30mm, cùng với 2 trực thăng đa năng.

Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc đang nhắm đến tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei thuộc Dự án 955 của Nga, được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng".

Vũ khí chính của chúng là 16 tên lửa đạn đạo R-30 Bulava, được đặt trong các ống phóng thẳng đứng, giúp tăng cường tốc độ bắn và khả năng tàng hình.

Để tự vệ, những tàu ngầm này có ống phóng ngư lôi gắn ở mũi tàu với 8 ống trên biến thể Borei và 6 ống ở phiên bản Borei-A. Chúng mang theo tối đa 40 ngư lôi, tên lửa, thủy lôi.

Phía trên các ống phóng ngư lôi là 6 bệ phóng cho mồi bẫy Shlagbaum với thiết bị mô phỏng tiếng ồn tàu ngầm, được sử dụng để né tránh sự giám sát của đối phương.

Khu trục hạm Type 055 của Hải quân Trung Quốc.

"Tôi nghĩ Bộ Tổng tham mưu Hải quân Nga sẽ cười nhạo nếu thông tin này bị công khai", chuyên gia quân sự, Đại tá Vasily Dandykin cho biết và nói thêm: "Mong muốn của Trung Quốc là điều dễ hiểu, vì lớp Borei là tàu ngầm hạng IV và được coi là tốt nhất thế giới, thậm chí còn vượt trội hơn cả tàu ngầm Mỹ".

Theo nhà phân tích, rõ ràng Trung Quốc mong muốn có được công nghệ của Nga theo cách này. Ấn Độ thường làm điều tương tự; chúng ta đã cung cấp cho họ tàu ngầm, và sau đó họ bắt đầu tự sản xuất. Một tình huống tương tự hiện đang diễn ra với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.

Hải quân Nga đang thiếu một số tàu chiến mặt nước, nhưng họ sắp có thêm 6 tàu khu trục lớp Gorshkov nữa và sẽ tiếp tục đóng thêm. Các tàu khu trục lớp 055 của Trung Quốc nhìn chung khá tốt, nhưng chúng không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Một lần nữa, chúng chưa được thử nghiệm trong chiến đấu và các đặc tính chuyên sâu vẫn chưa được biết đến.

"Tôi tin rằng sự đánh đổi như vậy là không có lợi. Đặc biệt là ngay cả khi tàu ngầm Borei được giao, chúng cũng sẽ không thể trang bị tên lửa hạt nhân R-30 Bulava tiêu chuẩn. Việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân khó hơn so với bay vào vũ trụ, nhất là khi lớp Borei liên tục được cải tiến.

Việc đưa một chiếc tàu ngầm như vậy, vốn là nền tảng của an ninh quốc gia, ra trao đổi không chỉ là phi lý mà còn là tội ác. Chúng ta cần những chiếc tàu ngầm như vậy cho chính mình", vị chuyên gia kết luận.