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Trung Quốc mở tuyến container 20 ngày tới châu Âu qua Bắc Cực

Kim Phượng
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Tuyến vận tải container tốc hành Trung Quốc - châu Âu qua Bắc Cực đã bắt đầu hoạt động hằng tuần trong mùa hè, mở thêm hành lang logistics giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển giữa châu Á và châu Âu.

Tuyến vận tải container tốc hành Trung Quốc - châu Âu qua Bắc Cực đã chính thức triển khai dịch vụ thường xuyên hằng tuần trong mùa hè. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, tối 15-8, tàu container Dubai Tower rời cảng Ninh Ba - Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đánh dấu tuyến vận tải container tốc hành Bắc Cực - châu Âu bước vào giai đoạn khai thác thường xuyên theo mùa.

Tuyến vận tải đi qua Hành lang Đông Bắc Bắc Cực trước khi cập một loạt cảng lớn tại Bắc Âu và khu vực biển Baltic, gồm Felixstowe - cảng container lớn nhất của Anh, cùng Rotterdam của Hà Lan, Hamburg của Đức và Gdynia của Ba Lan.

Lợi thế đáng chú ý của tuyến đường là thời gian vận chuyển. Theo đơn vị khai thác, hành trình từ Trung Quốc đến châu Âu mất khoảng 20 ngày, so với khoảng 25 ngày bằng đường sắt Trung Quốc - châu Âu, 40 ngày qua kênh đào Suez và 50 ngày nếu vòng qua Mũi Hảo Vọng.

Tuyến đường được thử nghiệm lần đầu vào tháng 9-2025. Khi đó, tàu xuất phát từ cảng Ninh Ba - Chu Sơn đến Felixstowe sau khoảng 20 ngày, cho thấy khả năng rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và châu Âu.

Ông Xin Jianning, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Logistics Cảng biển Chiết Giang, đánh giá tuyến đường có lợi thế về thời gian vận chuyển và an ninh chuỗi cung ứng.

Trong chuyến đi lần này, tàu Dubai Tower vận chuyển chủ yếu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như tủ lưu trữ năng lượng, pin điện, mô-đun quang điện và linh kiện xe năng lượng mới. Phần lớn hàng hóa có nguồn gốc từ các thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

Việc đưa tuyến vào khai thác thường xuyên diễn ra trong bối cảnh thương mại Trung Quốc - EU tiếp tục tăng trưởng. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai bên đạt 447,8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến hàng hải mới được Trung Quốc kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng chú trọng đa dạng hóa các tuyến vận tải. Đây cũng được xem là một dự án quan trọng trong khuôn khổ “Con đường tơ lụa vùng cực” thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường, hướng tới tăng cường kết nối logistics giữa Trung Quốc và châu Âu.

Tuy nhiên, điều kiện băng giá tại Bắc Cực khiến tuyến đường hiện chỉ có thể khai thác theo mùa, chủ yếu từ tháng 7 đến tháng 10. Ít nhất 8 chuyến được lên kế hoạch trong năm nay.

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