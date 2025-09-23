Trung Quốc mở thị thực K đón nhân tài toàn cầu từ 1/10

Bắc Kinh mới đây công bố "thị thực K", dành cho các chuyên gia khoa học và công nghệ trẻ đủ điều kiện.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ký sắc lệnh ban hành quyết định sửa đổi quy định quản lý xuất nhập cảnh của người nước ngoài vào tháng 8 năm nay. Theo Tân Hoa Xã, các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10.

Điều khoản thị thực

So với 12 loại thị thực thông thường hiện có của Trung Quốc, thị thực K sẽ mang lại nhiều thuận tiện hơn cho người sở hữu về số lần nhập cảnh, thời hạn hiệu lực và thời gian lưu trú.

Sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc, người sở hữu thị thực K sẽ được phép tham gia các hoạt động trao đổi trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ, cũng như các hoạt động kinh doanh và khởi nghiệp có liên quan.

Các báo cáo truyền thông cho biết người nộp đơn xin thị thực K phải đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đặt ra và nộp các tài liệu chứng minh.

Trong đó, yêu cầu về độ tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc đối với thị thực K không yêu cầu chủ sử dụng lao động hoặc tổ chức trong nước phải gửi thư mời, và quy trình nộp đơn cũng sẽ được đơn giản hóa.

Trung Quốc cho biết sự phát triển của đất nước này đòi hỏi sự tham gia của nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, và sự phát triển của Trung Quốc cũng mang đến cơ hội cho họ.

Theo đó, quyết định về thị thực nhằm mục đích tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển lực lượng lao động của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân tài khoa học công nghệ trẻ nước ngoài vào Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác và trao đổi quốc tế giữa các chuyên gia khoa học công nghệ trẻ.

Trung Quốc đã có những nỗ lực liên tục nhằm đơn giản hóa các quy định về thị thực để thúc đẩy giao lưu quốc tế trong những năm gần đây. Tính đến cuối tháng 7, Trung Quốc áp dụng các thỏa thuận miễn thị thực đơn phương hoặc miễn thị thực song phương với 75 quốc gia.

Sau khi các quy định thị thực nới lỏng - đặc biệt là việc mở rộng các chương trình du lịch miễn thị thực - lượng du khách quốc tế đến Trung Quốc ngày càng tăng.

Theo dữ liệu của Cục Quản lý Di trú Quốc gia Bắc Kinh, công dân nước ngoài thực hiện tổng cộng 38,05 triệu chuyến đi đến hoặc đi từ Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm 2025 - tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số những chuyến đi này, 13,64 triệu lượt nhập cảnh miễn thị thực, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm ngoái.



