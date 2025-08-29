Trung Quốc lộ diện "hàng nóng" mang 96 tên lửa đánh chặn

Vũ khí mới Trung Quốc được phô diễn

Một phương tiện phòng không tầm ngắn (SHORAD), có khả năng mang theo tới 96 tên lửa đánh chặn cỡ nhỏ cùng lúc, đã xuất hiện trong quá trình chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh vào tuần tới.

Hệ thống độc lập này, có tên gọi FK-3000, được phát triển đặc biệt nhằm cung cấp khả năng phòng thủ di động chống lại các cuộc tấn công ồ ạt từ máy bay không người lái.

FK-3000 được phát triển bởi Tổng công ty Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) và lần đầu tiên ra mắt công chúng tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2022. Hiện chưa rõ mức độ đưa vào sử dụng của hệ thống này trong Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) và liệu nó có được gán một tên gọi mới hay không.

Hệ thống SHORAD này bao gồm một tháp pháo gắn trên xe tải chiến thuật Shaanxi SX2220 6x6. Tháp pháo có thể mang theo các tên lửa đánh chặn cỡ nhỏ và cả những loại lớn hơn. Trong quá khứ, FK-3000 từng được trưng bày với tải trọng tên lửa không đối xứng.

Hình ảnh rõ nét nhất xuất hiện từ buổi chuẩn bị duyệt binh cho thấy một chiếc xe được trang bị 12 ống phóng tên lửa ở mỗi bên. Vỏ bọc phía trước của các ống phóng có hoa văn cắt chéo, có thể cho thấy bên trong chứa 4 tên lửa đánh chặn. Ngoài ra, chúng cũng có thể là các đường cắt để hỗ trợ một tên lửa đánh chặn lớn hơn dễ dàng xuyên qua. Như đã đề cập, hệ thống này có thể sử dụng nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau.

Tháp pháo trên FK-3000 còn được trang bị một pháo tự động 30mm. Pháo tự động tương tự ngày càng trở nên phổ biến trên các hệ thống SHORAD trên toàn cầu, bao gồm cả ở Mỹ, đặc biệt là những hệ thống tập trung vào nhiệm vụ chống máy bay không người lái. Chúng thường được kết hợp với đạn nổ cận đích và/hoặc đạn nổ trên không để tăng khả năng tiêu diệt các mục tiêu nhỏ hơn.

FK-3000 cũng được tích hợp một mảng radar cùng camera quang điện và hồng ngoại để phát hiện và theo dõi mục tiêu.

Tùy thuộc vào loại tên lửa đánh chặn được trang bị, FK-3000 có tầm bắn hiệu quả từ 300 mét đến 12.000 mét. CASIC từng tuyên bố trong quá khứ rằng hệ thống này có khả năng hạ gục nhiều loại mối đe dọa trên không, bao gồm trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Nó cũng được mô tả là có khả năng "chống cụm và chống đạn", cho thấy nhiệm vụ của nó tương tự như các hệ thống C-RAM (chống tên lửa, đạn pháo và đạn cối).

Một thiết bị gây nhiễu điện tử cũng được cung cấp như một phần của hệ thống FK-3000, nhưng chưa rõ liệu các phiên bản sẽ xuất hiện tại cuộc duyệt binh sắp tới ở Bắc Kinh có tính năng này hay không. Các mẫu xe đã được nhìn thấy trong quá trình chuẩn bị có một mái vòm ăng-ten rất nổi bật ở phía trên một bên cabin, có thể liên quan đến khả năng liên lạc/kết nối ngoài tầm nhìn (BLOS).

“Hàng nóng” của Trung Quốc

Khi được giới thiệu lần đầu vào năm 2022, CASIC cho biết FK-3000 có thể hoạt động như một trung tâm chỉ huy trong một đội hình cùng với một cặp phương tiện mặt đất không người lái (UGV) bánh xích, mỗi chiếc đều có tháp pháo SHORAD riêng được trang bị tên lửa đánh chặn nhỏ.

Mặc dù nhiều loại UGV đã xuất hiện trong quá trình chuẩn bị cho cuộc duyệt binh tuần tới ở Bắc Kinh, nhưng không rõ liệu chúng có liên quan đến hệ thống SHORAD này hay không.

Ngay cả khi hoạt động độc lập và chỉ với 24 tên lửa đánh chặn, hệ thống này vẫn mang lại khả năng SHORAD đáng kể trong một gói sản phẩm cơ động trên đường. Đồng thời, nhiều chiếc FK-3000 gắn trên xe tải với các cấu hình tên lửa khác nhau có thể tạo ra một lớp phòng thủ điểm vững chắc chống lại nhiều loại mục tiêu, đồng thời mang lại lợi ích về số lượng đạn dược, đặc biệt nếu chúng có thể được kết nối với nhau. Tính cơ động của hệ thống cũng giúp nó di chuyển cùng lực lượng và nhanh chóng vào vị trí hoặc tái triển khai trong các bối cảnh tác chiến khác.

Với các mối đe dọa từ máy bay không người lái nói riêng tiếp tục mở rộng và phát triển, FK-3000 của Trung Quốc, với khả năng mang tải trọng lớn các tên lửa đánh chặn nhỏ, có thể phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong các hệ thống phòng không tầm ngắn trong tương lai trên toàn cầu.