Trung Quốc lên tiếng về eo biển Hormuz

Đức Nam |

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Hai với Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi duy trì việc lưu thông bình thường của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, khi Bắc Kinh tăng cường nỗlực giúp chấm dứt chiến tranh Iran.

Trung Quốc lo ngại về tình trạng bất ổn mới xung quanh tuyến đường thủy chiến lược này. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chịu áp lực mới sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran và Tehran ra tín hiệu rằng họ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình mới vào lúc này.

Trung Quốc là người mua dầu thô chính của Iran. Iran đã đóng cửa eo biển này đối với phần lớn các tàu thuyền không phải của mình kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động chiến tranh vào tháng Hai, trong khi Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran kể từ tuần trước.

Trung Quốc ủng hộ một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức, và nhấn mạnh việc giải quyết các xung đột ởTrung Đông thông qua các kênh chính trị và ngoại giao, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết.

"Eo biển Hormuz nên được duy trì mở cho giao thông bình thường, vì điều này phục vụ lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế", ông nói với nhà lãnh đạo Saudi Arabia.

Những lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran sau vụ Mỹ bắt giữ tàu Iran.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai bày tỏ lo ngại về việc Mỹ "cưỡng chế chặn bắt" tàu Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc điện đàm của ông Tập Cận Bình với thái tử Saudi Arabia diễn ra sau cuộc gặp tại Bắc Kinh tuần trước với thái tử Abu Dhabi, trong đó ông Tập Cận Bình kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông Tập Cận Bình cũng nói với thái tử Saudi Arabia rằng Trung Quốc ủng hộ các quốc gia ở Trung Đông "tự quyết định tương lai và vận mệnh của mình, và thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực lâu dài".

Đức Nam (Theo Reuters)

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

