Theo SCMP , các nhà nghiên cứu Hải quân Trung Quốc đang phát triển một hệ thống phòng thủ đa lớp, được ví như "Vạn Lý Trường Thành" thời đại số, nhằm bảo vệ tàu chiến trước nguy cơ tấn công từ hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) giá rẻ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội tàu chiến hiện đại.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Guo Chuan Fu, Học viện Hải quân Đại Liên (thuộc Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc – PLA) dẫn đầu, đã đề xuất một kiến trúc phòng thủ hợp nhất, tích hợp các công nghệ tiên tiến như cảm biến trí tuệ nhân tạo (AI), giám sát vệ tinh, radar đa tần, hồng ngoại, quang học, sóng âm, cùng các vũ khí hiện đại như tên lửa siêu thanh, laser và vũ khí vi sóng công suất cao.

Theo nhóm nghiên cứu, hệ thống này sẽ tạo thành một "lưới tiêu diệt động", cho phép phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mục tiêu UAV trong thời gian thực. Khác với mô hình quan sát - định hướng - quyết định - hành động (OODA) truyền thống, "lưới tiêu diệt động" được điều phối bởi mạng lưới cảm biến và AI, đảm bảo phân bổ lại cảm biến, vũ khí ngay cả khi một số thành phần mạng bị tấn công, giúp duy trì khả năng phòng thủ liên tục.

Các biện pháp đối phó được đề xuất phù hợp với nhiều loại vũ khí chống UAV từng được Trung Quốc công bố, như laser gắn trên tàu LY-1, vũ khí vi sóng công suất cao và tên lửa hành trình siêu thanh CJ-1000.

Việc phát triển "Vạn Lý Trường Thành" nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc tăng cường sức mạnh hải quân trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ công nghệ không người lái. Các chuyên gia tin rằng việc triển khai thành công hệ thống này có thể nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ của Hải quân Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực chiến lược quan trọng.

