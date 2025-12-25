Trang tin khoa học Interesting Engineering cho biết, Trung Quốc đã xây dựng 1 chương trình huấn luyện robot bài bản bên trong một trung tâm huấn luyện tại Bắc Kinh.

Chương trình huấn luyện này ra đời nhằm mục đích giúp robot tích lũy dữ liệu thực tế, từ đó xây dựng một "bộ não" có khả năng phản xạ và xử lý tình huống linh hoạt .

Trung Quốc sẽ huấn luyện robot để thay thế lực lượng lao động là con người trong tương lai.

Thay vì chỉ hoạt động theo những câu lệnh lập trình sẵn cứng nhắc, việc sở hữu kho dữ liệu khổng lồ từ đời thực giúp robot học được cách khái quát hóa các kỹ năng .

Điều này có nghĩa là khi được đưa vào một môi trường hoàn toàn mới — ví dụ như một căn bếp lạ hay một nhà kho khác — robot vẫn có thể tự quan sát, hiểu được cấu trúc không gian và biết cách cầm nắm đồ vật một cách chuẩn xác mà không cần con người phải dạy lại từ đầu. Nói cách khác, dữ liệu thực tế chính là chìa khóa để chuyển đổi robot từ một cỗ máy "biết gì làm nấy" thành một thực thể thông minh có khả năng tự thích nghi và tự ra quyết định trong thế giới thực.

Nhân vật trung tâm của dự án này là Kuafu – mẫu robot hình người cao 1,66m do Leju Robotics phát triển. Đây là cái tên đang gây chú ý lớn khi là robot hình người đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ 5G-A. Tuy nhiên, để Kuafu có thể làm việc, nó phải trải qua một quy trình "khổ luyện" không kém gì con người.

Cụ thể, robot phải tập đi tập lại một động tác đặt chảo lên bếp tới 1.210 lần. Việc rèn luyện này giúp bộ não điện tử ghi nhớ chính xác lực tay và vị trí đồ vật.

Chương trình áp dụng mô hình gia sư hai kèm một. Một người sẽ điều khiển robot vận động và người còn lại sẽ ghi chép dữ liệu vào máy tính. Chương trình đào tạo cũng được chia thành nhiều phần để robot học chuyên sâu như làm việc nhà hoặc sản xuất ô tô.

Robot có thể thực hiện công việc chuẩn xác hơn con người.

Đáng chú ý, lực lượng "thầy giáo" đứng sau những cỗ máy triệu đô này chủ yếu là thế hệ Gen Z (sinh sau năm 2000). Sự nhạy bén với công nghệ của những người trẻ này đã giúp robot Kuafu nhanh chóng làm chủ hơn 20 kỹ năng vận hành thuộc 16 lĩnh vực chuyên môn, từ kiểm tra điện lưới đến chăm sóc người già, với tỷ lệ nhiệm vụ thành công vượt mức 95%.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, robot sẽ được đưa các công ty, tập đoàn lớn nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh hoanh. Cụ thể, tại các xưởng sản xuất ô tô, chúng trở thành những trợ thủ đắc lực chuyên bê vác các phụ tùng nặng nề để giảm bớt gánh nặng cho công nhân.

Trong ngành năng lượng, robot dũng cảm thay thế con người thực hiện việc kiểm tra những đường dây điện cao thế đầy nguy hiểm. Tại các trung tâm logistics, chúng đảm nhiệm trơn tru quy trình phân loại bưu kiện và giao hàng với độ chính xác tuyệt đối.

Hiện tại các ông lớn như China FAW Group, Shenzhen Capital Group, Công ty Lưới điện miền Nam Trung Quốc ﻿đã sẵn sàng tiếp nhận những mẫu robot này.

Trong bối cảnh lực lượng lao động trẻ đang dần khan hiếm và không còn mặn mà với các công việc chân tay nặng nhọc, việc đào tạo robot chính là giải pháp bền vững nhất.