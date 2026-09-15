Trung Quốc lần đầu trình diễn tiêm kích tàng hình J-36 tại Triển lãm quốc tế

Tiêm kích tàng hình thế hệ 6 đầy bí ẩn của Trung Quốc đã được ra mắt giới truyền thông trong và ngoài nước.

Hình ảnh về một triển lãm công nghệ quân sự tiên tiến, trong đó có trưng bày máy bay chiến đấu tàng hình J-36 thuộc thế hệ thứ 6 của Trung Quốc đã được đăng tải trên các nền tảng trực tuyến.

Mặc dù chiếc máy bay được trưng bày tại triển lãm dưới dạng mô hình thử nghiệm, với buồng lái và vòi phun khí của động cơ hoàn toàn bị che khuất, nhưng một tấm biển vẫn liệt kê đầy đủ thông số kỹ thuật của tiêm kích do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thành Đô phát triển.

Theo thông tin được công bố, máy bay dài khoảng 21 - 23m, sải cánh khoảng 19 - 24m, trọng lượng cất cánh tối đa (MTOW) 50 - 60 tấn, tốc độ Mach 2 - 5.2, tầm bay tối đa trên 6.000km và tiết diện phản xạ radar (RCS) chỉ vào khoảng 0,001m2.

Hơn nữa, cần lưu ý những thay đổi về ngoại hình của nguyên mẫu cho thấy chương trình thử nghiệm bay đang tiến triển nhanh chóng.

Tiêm kích J-36 sử dụng cửa hút khí DSI được thiết kế tàng hình và vòi phun lõm. Sự kết hợp này có tác dụng đáng kể trong việc giảm tín hiệu phản xạ radar và tín hiệu hồng ngoại trong khi vẫn duy trì khả năng điều khiển bay.

Mô hình tiêm kích tàng hình thế hệ 6 của Trung Quốc đã được trưng bày lần đầu tiên.

Máy bay chiến đấu J-36 dự kiến được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, bao gồm tác chiến điện tử và đánh chặn các mục tiêu chiến lược như máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, máy bay tiếp nhiên liệu và sở chỉ huy trên không của đối phương.

Tuy nhiên bất chấp một số suy đoán rằng J-36 đang bước vào giai đoạn sản xuất ban đầu, những thay đổi liên tục trong thiết kế cửa hút khí, vòi phun và các bộ phận khung thân khác cho thấy dự án vẫn đang tiếp diễn nhằm tinh chỉnh thiết kế.

Theo Topwar



