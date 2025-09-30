Trung Quốc lần đầu thử nghiệm mô phỏng tấn công hạt nhân 3 đầu đạn

Đám mây hình nấm hình thành trong cuộc thử nghiệm vũ khí nhiệt hạch Castle Bravo năm 1954. Ảnh: Wikimedia Commons

Một nhóm nhà khoa học thuộc quân đội Trung Quốc đã mô phỏng trong phòng thí nghiệm để trả lời câu hỏi: điều gì xảy ra nếu 3 đầu đạn hạt nhân đánh trúng cùng một vị trí trong thời gian rất ngắn?

Dẫn đầu bởi Phó giáo sư Xu Xiaohui tại Nam Kinh, nhóm nghiên cứu mô phỏng thử nghiệm dựa trên thí nghiệm Palanquin của Mỹ năm 1965, kích nổ tương đương 4,3 kiloton ở độ sâu khoảng 85 mét.

So với chuẩn Palanquin, thiết lập 3 lần đánh cùng chỗ đã làm bán kính hố lõm tăng hơn gấp đôi, từ 46 m lên 114 m và tăng sâu từ 28 m lên 35 m.

Nhóm của Phó giáo sư Xu không công bố con số thiệt hại tổng thể, nhưng cho biết việc chia vụ nổ thành 3 xung đã tạo ra một hố lõm có thể tích lớn hơn khoảng 10 lần so với một vụ nổ tương đương duy nhất.

Trong một lần thử nhỏ hơn — xung 5 kiloton đặt ở độ sâu 20 m — diện tích thiệt hại bề mặt cũng tăng rõ rệt, từ khoảng 6.600 m² lên 26.400 m².

Thí nghiệm của nhóm ông Xu về đầu đạn tấn công cùng một điểm 3 lần. Ảnh: Đại học Kỹ thuật Quân đội thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

“Nghiên cứu này cho thấy… các nguồn nổ đa điểm chôn sâu có hiệu quả tạo hố cao hơn đáng kể so với nguồn nổ một điểm, cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho các chiến lược xâm nhập bằng nhiều đầu đạn sử dụng vũ khí xuyên đất hạt nhân,” nhóm của Phó giáo sư Xu Xiaohui nêu, trích dẫn theo SCMP.

Để tránh các vụ nổ hạt nhân thực tế, nhóm của Phó giáo sư Xu đã sử dụng một bệ thử trong buồng chân không, tái tạo các xung áp suất nhanh của một vụ nổ hạt nhân công suất lớn ở quy mô nhỏ và chi phí thấp hơn nhiều.

Một khẩu súng khí 2 tầng bắn vỡ các quả cầu thủy tinh chịu áp suất bằng các đạn vật để giải phóng các xung khí được kiểm soát — một phương pháp mô phỏng sự giải phóng năng lượng nhanh của vụ nổ hạt nhân mà các nhà nghiên cứu có thể lặp lại và điều chỉnh.

Khi các xung nổ cách nhau khoảng 0,8 mili giây, các xung này hợp nhất thành điều mà các nhà nghiên cứu mô tả là một vụ nổ đơn được khuếch đại, thay vì các chấn động rời rạc.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Wikimedia Commons

Ở khía cạnh quân sự, việc tái hiện những hiệu ứng này trên chiến trường sẽ đòi hỏi nhiều đầu đạn có độ chính xác rất cao, với các tính năng tiên tiến như đưa tới mục tiêu siêu thanh và dẫn đường chính xác.

Các lực lượng quân sự cũng cần hệ thống chỉ huy — điều khiển tinh vi để đồng bộ hóa thời gian và mục tiêu giữa các đơn vị chiến đấu. Theo nhóm nghiên cứu, những năng lực này thuộc về các đầu đạn hạt nhân hiện đại hơn là các loại truyền thống.

Nhóm của Phó giáo sư Xu tại Đại học Kỹ thuật Quân đội thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết cuộc thử nghiệm có thể “trực tiếp phục vụ nhu cầu an ninh và bảo vệ của nhà nước đối với các công trình ngầm sâu.” – theo SCMP.