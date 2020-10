Trung Quốc lại phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì thịt lợn nhập khẩu

Tiếp theo thành phố Nhũ Sơn, lại có thêm 1 thành phố khác ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc phát hiện thấy SARS-CoV-2 trên bao bì thịt lợn đông lạnh nhập khẩu.



Thành phố An Khâu thuộc tỉnh này ngày 30/10 vừa ra thông báo yêu cầu người dân tự giác đi xét nghiệm, sau khi phát hiện mẫu bao bì một lô hàng thịt lợn nhập khẩu từ Brazil ở thành phố Yên Đài cũng thuộc tỉnh Sơn Đông cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Do sản phẩm của lô hàng này đã được đưa vào tiêu thụ tại An Khâu, nên chính quyền thành phố kêu gọi người dân từng đến một trung tâm bán buôn sản phẩm thịt địa phương từ ngày 4-6/10 và người nhà của họ chủ động khai báo để được xét nghiệm axit nucleic.