Sau khi các trung tâm điện toán được kết nối, hệ thống vận hành gần như hiệu quả tương đương một máy tính khổng lồ.

Hệ thống có tên Future Network Test Facility (FNTF). Cụm điện toán AI phân tán quy mô lớn này bắt đầu hoạt động ngày 3/12. Mạng lưới liên kết các trung tâm dữ liệu trải dài khoảng 2 km thông qua đường truyền quang tốc độ cao, cho phép chúng vận hành gần như một siêu máy tính thống nhất.

Ông Liu Yunjie, thành viên Viện Công trình Trung Quốc và là giám đốc dự án, cho biết đường truyền dữ liệu chuyên dụng này mang ý nghĩa cách mạng với các ứng dụng có yêu cầu thời gian thực rất cao như huấn luyện mô hình AI lớn, y tế từ xa và internet công nghiệp.

Ông nói: “Huấn luyện một mô hình lớn với hàng trăm tỷ tham số thường cần hơn 500.000 vòng lặp. Trên mạng định tuyến của chúng tôi, mỗi vòng lặp chỉ mất khoảng 16 giây. Nếu không có năng lực này, mỗi vòng lặp sẽ mất hơn 20 giây nữa, có thể kéo dài toàn bộ chu trình huấn luyện thêm vài tháng”.

Theo ban lãnh đạo dự án, mạng lưới đạt khoảng 98% hiệu suất của một cụm trung tâm dữ liệu thống nhất. Việc đồng bộ tài nguyên điện toán đặt ở các khu vực cách xa nhau giúp rút ngắn thời gian huấn luyện, giảm chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận với công nghệ AI cao cấp tại Trung Quốc.

Bước tiến này cũng phù hợp với chiến lược xây dựng nền tảng điện toán quốc gia của Trung Quốc. Chiến lược này gồm phát triển các trung tâm dữ liệu tại các vùng nhiều năng lượng và đầu tư vào công nghệ mới như chip quang tử và chip lượng tử. Dù hệ thống có nhiều lợi thế, mức độ chuyển đổi dài hạn sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì hiệu suất, nhu cầu năng lượng và các yếu tố an ninh.

Theo các báo cáo, FNTF được nêu lần đầu trong “Kế hoạch trung và dài hạn xây dựng hạ tầng khoa học và công nghệ quốc gia trọng điểm” của Trung Quốc năm 2013.

Hiện nay, hệ thống trải dài qua 40 thành phố với tổng chiều dài đường truyền quang vượt 55.000 km, tương đương 1,5 vòng quanh xích đạo. Hệ thống vận hành 24/7 và có thể hỗ trợ đồng thời 128 mạng không đồng nhất, chạy song song 4.096 thử nghiệm dịch vụ. Theo SCMP, hệ thống có năng lực truyền tải xác định, độ tin cậy cao và băng thông lớn.

Hệ thống cũng phục vụ các mục tiêu chiến lược khác như cải thiện dịch vụ y tế nhờ chẩn đoán từ xa và nâng hiệu quả tự động hóa công nghiệp bằng xử lý dữ liệu thời gian thực trên phạm vi xa.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn. Việc duy trì hiệu suất cao trên quãng đường dài đòi hỏi mạng ổn định ở mức đặc biệt. Nhu cầu năng lượng cho các trung tâm dữ liệu liên kết quy mô lớn cũng sẽ rất đáng kể.

Theo IE