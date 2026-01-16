Trung Quốc không chỉ 'sao chép' mà còn xóa mọi điểm yếu của BMPT Terminator

Một loại tháp pháo thú vị dành cho xe bọc thép với 2 khẩu pháo tự động tương tự như BMPT "Terminator" đã được ra mắt tại Trung Quốc. Tuy nhiên để tránh các vấn đề về độ chính xác mà người Nga từng đối mặt, họ không chỉ "sao chép" mà đã đi theo một hướng hơi khác.

Nhìn chung, module chiến đấu được trang bị tên lửa chống tăng (ATGM), hệ thống phòng vệ chủ động (APS) và một thiết bị tương tự như giá đỡ súng máy điều khiển từ xa. Nhiều nguồn trên tin cho rằng nó được thiết kế cho dòng xe Type-100.

Tháp pháo đặc biệt dành cho dòng thiết giáp mới của Trung Quốc.

Điều thú vị nhất ở đây, dĩ nhiên là hai khẩu pháo, cỡ nòng của chúng chưa được xác định, nhưng dựa trên hình dáng bên ngoài, có thể đoán là cỡ 30 mm hoặc 35 mm. Và chúng không hẳn là "ghép đôi", mà được gắn cố định với nhau trong một vỏ bọc đặc biệt.

Cách tiếp cận này rất khác biệt so với xe chiến đấu hỗ trợ tăng "Terminator" của Nga, vốn có hai khẩu pháo 30 mm 2A42, cũng được đặt cạnh nhau. Tuy nhiên chúng hầu như không có giá đỡ và không được kết nối với nhau bằng bất kỳ cách nào, do đó kết quả là pháo bị "rung lắc" mạnh trong quá trình bắn.

So sánh độ ổn định khi bắn của xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator và xe chiến đấu bộ binh Bradley.

Kết quả là BMPT thiếu tính ổn định khi khai hỏa, dẫn đến độ chính xác rất kém. Một số người có thể nói rằng điều này không cần thiết cho chiến đấu đô thị, vốn là mục đích ban đầu của nó, nhưng đây chỉ là lời bào chữa cho sự thiếu sót của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Điều đáng chú ý ngay lập tức là một nhược điểm tương tự thường thấy ở pháo 2A72 của Nga/Liên Xô, mà ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã nhìn thấy và giải quyết bằng cách lắp đặt thêm khung thép hỗ trợ ổn định pháo trên các thiết giáp của mình.

Và mặc dù vấn đề của "Kẻ hủy diệt" không nằm ở thiết kế của pháo mà ở những đặc điểm riêng biệt trong việc lắp đặt, các chuyên gia Trung Quốc đã tính đến điều này.

Như đã đề cập trước đó, cả 2 khẩu pháo trong module chiến đấu được phát hiện ở Trung Quốc đều gắn trong một vỏ bọc giúp tăng cường độ chắc chắn và ổn định cho nòng pháo trong quá trình bắn. Điều này sẽ giúp cải thiện độ chính xác, nhưng còn quá sớm để nói về hiệu quả khi chưa có hình ảnh thực tế sử dụng.

Liệu người Nga có thể sử dụng phương pháp tương tự để cải tiến những chiếc BMPT "Terminator" không? Tất nhiên là có, nhưng xét đến việc sản xuất đã được tiến hành "nguyên trạng" trong nhiều năm, rất khó có khả năng ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ sớm chỉnh sửa và khắc phục vấn đề lớn nhất của loại xe này.