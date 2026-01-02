Trung Quốc khôi phục nhập khẩu đậu tương Mỹ

Đậu tương sau khi được thu hoạch từ một nông trại gần Scribner, bang Nebraska, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bloomberg, Trung Quốc được cho là đã mua vào khoảng 8 triệu tấn đậu tương của Mỹ trong năm ngoái, dự kiến sẽ giao hàng từ nay tới hết tháng 3.

Trước đó, giới chức Mỹ từng tuyên bố nhận được cam kết của Trung Quốc mua 12 triệu tấn đậu tương trong niên vụ này, trong khi phía Trung Quốc cũng thông báo giảm thuế với mặt hàng này của Mỹ.

Việc nhập khẩu trở lại đậu tương và các nông sản của Mỹ được xem là một phần quan trọng trong thỏa thuận thương mại được lãnh đạo 2 nước nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 10 vừa qua.

Hiệp hội Đậu tương Mỹ cho biết Trung Quốc, nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới, đã nhập khẩu trung bình 61% nguồn cung đậu tương hiện có của thế giới trong 5 năm qua và Trung Quốc là nước mua đậu tương hàng đầu của Mỹ trong nhiều năm.

Nhà phân tích cao cấp Ma Wenfeng tại công ty tư vấn Beijing Orient Agribusiness Consultancy cho biết các công ty Trung Quốc đã tăng cường mua đậu tương để ứng phó với tác động của những bất ổn thương mại toàn cầu bằng chiến lược đa dạng hóa. Sự thay đổi này không chỉ là kết quả của việc Trung Quốc điều chỉnh chuỗi ngành đậu tương mà còn là phản ứng trước những bất ổn của thị trường toàn cầu.