Trung Quốc khởi động quá trình đại thanh tra các doanh nghiệp công nghệ lớn nhất

Trung Quốc đã yêu cầu hơn 20 công ty công nghệ Trung Quốc thực hiện các đợt kiểm tra nội bộ trong chiến dịch loại bỏ những hoạt động trực tuyến bất hợp pháp.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) mới đây đã yêu cầu 25 công ty Internet và phần cứng Trung Quốc bao gồm Alibaba và Tencent Holdings thực hiện các đợt kiểm tra nội bộ và rà soát nhiều vấn đề từ an ninh dữ liệu cho đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Cũng trong ngày thứ Tư tuần này, hai công ty công nghệ lớn này và 10 công ty khác cũng đã bị yêu cầu phải tăng cường bảo vệ an ninh dữ liệu trong đó có việc xuất khẩu các loại thông tin quan trọng bởi Tổ chức Internet Trung Quốc vốn đang hoạt động thay mặt cho MIIT.

Vào ngày thứ Hai đầu tuần, cơ quan quản lý mạng Internet Trung Quốc công bố khởi động chiến dịch 6 tháng nhằm siết chặt các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp. Nhiều ngày sau đó, cơ quan yêu cầu Tencent và 13 công ty khác giải quyết những vấn đề liên quan đến quảng cáo trực tuyến. Như vậy, rõ ràng Bắc Kinh đang cố gắng siết chặt quản lý các doanh nghiệp Internet hàng đầu nước này trong nhiều mảng, từ chống độc quyền cho đến an ninh dữ liệu hay gọi xe bằng ứng dụng.

Meituan, Xiaomi và ByteDance thuộc nhóm những doanh nghiệp đã bị triệu tập đến các cuộc họp của giới chức Trung Quốc. Vào ngày thứ Sáu, MIIT yêu cầu các công ty giải quyết 8 vấn đề trực tuyến bao gồm: quảng cáo, thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, ngăn chặn các đường link từ bên ngoài và nhiều hạng mục khác.

Các doanh nghiệp này cũng được yêu cầu phải đảm bảo họ thiết lập được hệ thống quản lý an ninh dữ liệu và bổ nhiệm những nhân sự cần thiết cho an ninh dữ liệu cũng như tăng cường giám sát việc thông tin quan trọng được trích xuất như thế nào. Cho đến nay, đại diện các doanh nghiệp đều từ chối bình luận về động thái mới nhất của giới chức Trung Quốc.

Chính phủ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa an ninh dữ liệu vào một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống lại ngành Internet của nước này. Cơ quan quản lý mạng Internet Trung Quốc đã viện dẫn rủi ro an ninh dữ liệu như một trong những lý do quan trọng nhất trong hoạt động điều tra chống lại Didi Global đồng thời cũng đề xuất ra một luật yêu cầu tất cả các doanh nghiệp muốn niêm yết cổ phiếu ngoài Trung Quốc phải tuân thủ.

Dữ liệu lớn hiện đang trở thành chiến trường mới trong cuộc đối đầu của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn tại Trung Quốc, diễn biến trong lĩnh vực này có thể định hình kinh tế toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Trong khi Mỹ vận động nhiều nước khác ngăn chặn Trung Quốc giành được công nghệ ví như công nghệ chip hiện đại và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra dự án quốc gia để phát triển chúng, các biện pháp kiểm soát an ninh dữ liệu chặt chẽ tiềm ẩn khả năng gây gián đoạn chuỗi cung ứng, làm tê liệt thị trường tài chính và buộc các nước phải chọn bên.