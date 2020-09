Trung Quốc khẳng định “không bao giờ” can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ

Phát biểu trong buổi họp báo tại thủ đô Moscow nhân chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định:

“Trung Quốc sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và tất nhiên, sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ. Đây là một trong những truyền thống ngoại giao của Trung Quốc, là cách người Trung Quốc xử lý vấn đề và là chuẩn mực cơ bản trong việc xử lý các quan hệ quốc tế đã được ghi rõ trong Hiến chương Liên Hợp Quốc mà tất cả các quốc gia nên tuân thủ. Chúng tôi cũng mong rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Trước đó, Tập đoàn Công nghệ đa quốc gia của Mỹ Microsoft đã cáo buộc có nhiều tin tặc đang cố theo dõi các mối quan hệ với cả hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa là cựu Phó Tổng thống Joe Biden và đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, với mục tiêu gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, nhiều khả năng là các nhóm tin tặc của Nga và Trung Quốc.

Đáp lại cáo buộc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chiều qua (11/9) đã tuyên bố, Trung Quốc không có hứng thú can thiệp và không bao giờ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bởi đây là chuyện nội bộ của nước Mỹ. Ông Triệu Lập Kiên cũng cho rằng, Microsoft đã có cáo buộc vô căn cứ và không dựa trên bằng chứng cụ thể. Hiện phía Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này./.