Trung Quốc khẩn trương ứng phó siêu bão BAVI

Các tỉnh ven biển miền Đông Trung Quốc đang khẩn trương triển khai những biện pháp ứng phó với siêu bão BAVI.

(Ảnh: SCMP)

Trung Quốc đang chuẩn bị đón cơn bão lớn. Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc vào ngày 9/7 dự báo siêu bão BAVI đang tiến gần bờ biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó, từ ngày 10/7, các khu vực miền Đông, miền Trung, miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc sẽ hứng chịu gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng.

Dự báo bão BAVI sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang vào tối 11/7 với cường độ mạnh. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo bão màu cam - mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của nước này. Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp với các thảm họa khí tượng lớn - bao gồm bão, mưa dông và thời tiết đối lưu mạnh - lên cấp II trong thang 4 cấp.

Chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, yêu cầu tàu thuyền vào nơi tránh trú, dừng các tuyến phà, đình chỉ hoạt động xây dựng trên biển và đóng cửa nhiều điểm du lịch ven biển. Tại tỉnh Phúc Kiến, gần 5.000 tàu cá đã vào cảng tránh bão. Trong khi đó, tỉnh Chiết Giang đã sơ tán hơn 2.000 người khỏi các đảo du lịch.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân trong vùng ngập lụt ở thành phố Nam Ninh, Khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7/2026 (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, bão BAVI sẽ di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 - 20 km/h, dần tiến đến bờ biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc). Dự kiến bão sẽ đổ bộ hoặc đi qua gần bờ biển phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/7, sau đó tiến đến bờ biển phía Đông tỉnh Phúc Kiến đến phía Nam tỉnh Chiết Giang.

Đến tối 11/7, dự kiến bão sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển giữa Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến và Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Sau khi đổ bộ, bão sẽ tiếp tục di chuyển về hướng Tây Bắc, cường độ giảm dần.

Cường độ gió ở eo biển Bashi, eo biển Đài Loan, vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc) và phía Nam vùng biển Hoa Đông trong 24 giờ kể từ 14 giờ ngày 9/7 sẽ tăng dần lên cấp 6 đến cấp 8. Đặc biệt, một số vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc) sẽ có gió mạnh cấp 9 đến 10, giật mạnh cấp 11 đến 12. Các chuyên gia cảnh báo tất cả những khu vực liên quan cần chủ động và thực hiện một cách khoa học các biện pháp phòng chống bão.