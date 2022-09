Trung Quốc kêu gọi trách nhiệm của các nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất

Đây là phát biểu của Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng ngày 26/9.



Theo thông tin từ trang web chính thức của phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, phát biểu tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy “Ngày quốc tế hoàn toàn loại bỏ vũ khí hạt nhân”, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng cho biết, việc cấm hoàn toàn và tiêu hủy triệt để vũ khí hạt nhân, xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân, là phù hợp với lợi ích chung của toàn thể nhân loại, là nguyện vọng chung của tất cả các nước trên thế giới. Trung Quốc ủng hộ Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị kỷ niệm và thúc đẩy “Ngày thế giới hoàn toàn loại trừ vũ khí hạt nhân” dựa trên đề xuất của các nước không liên kết.

Theo Phó đại diện thường trực của Trung Quốc, Hội nghị rà soát lần thứ 10 “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân” đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến giải trừ vũ khí hạt nhân vào tháng trước nhưng không đạt được kết quả. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ của sự sa lầy trong tiến trình kiểm soát vũ khí hiện tại, cũng là sự thể hiện tình hình an ninh chiến lược toàn cầu ngày càng xấu đi.

Thời gian gần đây, một số nước đã thực hiện cạnh tranh chiến lược cường quốc, không ngừng củng cố liên minh quân sự, kích động đối đầu, triển khai hợp tác tàu ngầm hạt nhân. Các quốc gia này cần phải chấm dứt ngay hành động làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang và phổ biến vũ khí hạt nhân, ngăn cản nỗ lực quốc tế về cắt giảm và loại bỏ triệt để vũ khí hạt nhân, xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân, ông Cảnh Sảng cho hay.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, nhân loại là một cộng đồng an ninh không thể chia cắt và một quốc gia không thể hi sinh an ninh của quốc gia khác để tìm kiếm an ninh cho quốc gia mình. Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực hưởng ứng Sáng kiến an ninh toàn cầu, cùng duy trì hòa bình, ổn định của thế giới.

Ông Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc kiên trì con đường phát triển hòa bình, duy trì chiến lược hạt nhân mang tính phòng vệ, không sử dụng trước vũ khí hạt nhân trong bất kỳ thời gian và hoàn cảnh nào. Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân, nỗ lực xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân, thực hiện an ninh chung nhân loại./.