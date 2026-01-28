Một máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines tại sân bay Fukuoka, Nhật Bản vào ngày 14/12/2025 (Ảnh: VCG)

Việc hủy các tuyến bay diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định cảnh báo đi lại, khuyến cáo công dân hạn chế tới Nhật Bản, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo dữ liệu do nền tảng du lịch hàng không Flight Master công bố, tỷ lệ hủy chuyến giữa Trung Quốc đại lục và Nhật Bản trong tháng 1/2026 đã lên tới 47,2%, tăng 7,8 điểm phần trăm so với tháng 12/2025. Tính đến ngày 26/1, toàn bộ chuyến bay trên 49 đường bay dự kiến khai thác trong tháng 2/2026 đã bị hủy.

Trong số này có 113 chuyến bay giữa sân bay Đại Hưng Bắc Kinh và sân bay Kansai (Osaka), cùng 13 chuyến bay giữa sân bay Bảo An Thâm Quyến và sân bay New Chitose (Hokkaido). Nhiều tuyến khác từ Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh, Đại Liên và Quảng Châu cũng ghi nhận tỷ lệ hủy ở mức rất cao, thậm chí 100% trên một số đường bay trọng điểm.

Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc như Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines đã thông báo kéo dài chính sách đổi vé và hoàn vé miễn phí đối với các chuyến bay liên quan đến Nhật Bản đến ngày 24/10/2026. Trước đó, chính sách này chỉ áp dụng đến ngày 28/3. Theo Air China, các vé phát hành trước ngày 26/1 cho hành trình đến, đi hoặc quá cảnh Nhật Bản trong giai đoạn từ 29/3 - 24/10 đều đủ điều kiện đổi hoặc hoàn vé.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây tiếp tục đưa ra cảnh báo, kêu gọi công dân tránh đi du lịch Nhật Bản trong thời gian tới. Vụ Lãnh sự của bộ này cho biết an ninh công cộng tại Nhật Bản gần đây có dấu hiệu xấu đi, với nhiều vụ việc phạm pháp nhằm vào công dân Trung Quốc, khiến họ phải đối mặt với "những mối đe dọa nghiêm trọng về an toàn". Ngoài ra, một số khu vực của Nhật Bản còn liên tiếp xảy ra động đất gây thương vong, làm gia tăng lo ngại về rủi ro an toàn.

Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản được cho là yếu tố góp phần tác động đến các quyết định trên. Trước đó, quan hệ song phương đã trở nên nhạy cảm hơn sau các phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) hồi cuối năm 2025.

Trung Quốc vốn là nguồn khách du lịch lớn nhất của Nhật Bản. Trong 9 tháng của năm 2025, gần 7,5 triệu lượt khách Trung Quốc đã tới Nhật Bản, chiếm khoảng 1/4 tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, số du khách Trung Quốc đến Nhật Bản trong tháng 12/2025 đã giảm khoảng 45% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tác động rõ nét từ căng thẳng chính trị, lo ngại an ninh và các biện pháp hạn chế đi lại hiện nay.