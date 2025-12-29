Trung Quốc huy động nhiều lực lượng tập trận quy mô lớn

Hôm thứ Hai, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã điều động các đơn vị lục quân, hải quân, không quân và pháo binh xung quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc) để tham gia cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025". Cuộc tập trận bao gồm các bài tập bắn đạn thật vào thứ Ba (30/12), từ 8h sáng đến 18h tại năm khu vực xung quanh đảo Đài Loan, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền hoặc máy bay nào không liên quan tránh xa các khu vực diễn tập.

Trung Quốc công bố sơ đồ phân định năm khu vực xung quanh hòn đảo sẽ bị hạn chế trên biển và không phận trong mười giờ, kể từ 8h sáng ngày 30/12.

Người phát ngôn Bộ tư lệnh Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc Thi Nghị cho biết: "Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang triển khai lực lượng lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa đến eo biển Đài Loan, cũng như các khu vực phía bắc, tây nam, đông nam và đông của hòn đảo".

Trung Quốc huy động máy bay, tàu chiến tham gia tập trận.

Theo ông, cuộc tập trận sẽ tập trung các nhiệm vụ: Tuần tra; Duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không; Chiếm ưu thế toàn diện; Phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu cũng như răn đe đa chiều.

Ông nói thêm rằng, trong cuộc diễn tập, tàu chiến và máy bay Trung Quốc sẽ áp sát đảo Đài Loan từ nhiều hướng, còn binh sĩ từ các quân chủng sẽ tiến hành kịch bản tấn công hiệp đồng để kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến chung.

Đài Loan cùng ngày lên án các cuộc tập trận, đồng thời kêu gọi Trung Quốc không nên đánh giá sai tình hình, yêu cầu Bắc Kinh ngay lập tức ngừng những hành động mà họ mô tả là "khiêu khích".

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, trong 24 giờ qua, 2 máy bay quân sự và 11 tàu chiến Trung Quốc đã hoạt động xung quanh hòn đảo. Lực lượng phòng vệ vẫn trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng tiến hành các "cuộc tập trận phản ứng nhanh".