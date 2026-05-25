Trung Quốc hợp nhất chương trình Mặt trăng, cuộc đua với Mỹ ngày càng quyết liệt

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 23 ngày 24/5, để đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung. (Ảnh: AP)

Ngày 23/5, một ngày sau khi hãng SpaceX của Mỹ phóng thành công Starship - tên lửa lớn và mạnh nhất từ trước tới nay, Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc công bố thêm chi tiết về kế hoạch hợp nhất các chương trình đổ bộ Mặt trăng có người và không người thành 1 sứ mệnh thống nhất.

Ông Zhang Jingbo - người phát ngôn cơ quan này, cho biết tại cuộc họp báo ở cảng vũ trụ Tửu Tuyền rằng mục tiêu của việc hợp nhất là “tận dụng tối đa nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn tích lũy suốt nhiều thập kỷ từ các chương trình không gian có người và các sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng Thường Nga”.

Ông Zhou Yaqiang - kỹ sư cấp cao của Cơ quan Vũ trụ có người, nói với các phóng viên rằng quá trình “kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn” từ nhiều sứ mệnh khác nhau đang “diễn ra thuận lợi”.

Khi được hỏi về cuộc đua lên Mặt trăng giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Zhou nhắc lại lập trường chính thức của Bắc Kinh rằng nước này cam kết sử dụng không gian vì mục đích hòa bình.

“Chúng tôi triển khai dự án thám hiểm Mặt trăng có người theo đúng kế hoạch đã đề ra. Chúng tôi không cạnh tranh với bất kỳ quốc gia nào trong không gian. Chương trình Mặt trăng có người của chúng tôi cũng không bị chi phối bởi bất kỳ yếu tố can thiệp nào”, ông nói.

“Khi các phi hành gia Trung Quốc đặt chân lên Mặt trăng trong tương lai, đó sẽ là một thành tựu vĩ đại của toàn nhân loại. Điều này sẽ giúp nâng cao hiểu biết của chúng ta về không gian”, ông Zhou khẳng định.

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt trăng trước năm 2030, trong khi NASA dự định đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028 - lần đầu tiên con người đặt chân lên bề mặt hành tinh này kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng năm 1972.

Tháng trước, Mỹ đưa 4 phi hành gia bay vào không gian với quãng đường xa hơn bất kỳ sứ mệnh nào trước đây, trong sứ mệnh Artemis II kéo dài 10 ngày tới nửa tối của Mặt trăng.

Sứ mệnh có người tiếp theo của NASA sẽ diễn ra vào năm tới, khi tàu Orion kết nối với các tàu đổ bộ thương mại của Blue Origin và SpaceX, nhằm thực hiện kế hoạch đưa các phi hành gia Artemis IV hạ cánh xuống Mặt trăng vào năm 2028.

Trong khi đó, Trung Quốc dự kiến phóng tàu thăm dò Mặt trăng không có người mang tên Thường Nga-7 vào cuối năm nay, để khảo sát cực nam của Mặt trăng.

Nước này cũng sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa đẩy Trường Chinh-10, tàu vũ trụ Mộng Châu và tàu đổ bộ Lãm Nguyệt - những phương tiện sẽ được sử dụng trong sứ mệnh đưa phi hành gia Trung Quốc lên Mặt trăng.

Theo Cơ quan vũ trụ Trung Quốc, trạm không gian Thiên Cung cũng sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc thử nghiệm thiết bị và giúp các phi hành gia tích lũy kinh nghiệm.

Ông Zhang cho biết thêm rằng “độ hoàn thiện công nghệ và độ tin cậy của sứ mệnh” Mặt trăng sẽ “được nâng cao toàn diện thông qua nhiều chuyến bay tới trạm không gian trong 2 năm tới”.