Trung Quốc: Hàng trăm người xếp hàng để Tencent cài miễn phí OpenClaw, cả người già cũng háo hức với AI Agent

Ngày 6/3/2026, trụ sở Tencent tại Thâm Quyến chứng kiến một sự kiện công nghệ bất ngờ khi hàng trăm người dân xếp hàng dài chờ đợi để được các kỹ sư của Tencent Cloud cài đặt miễn phí OpenClaw, một AI agent mã nguồn mở đang tạo nên cơn sốt tại thị trường Trung Quốc. Dù trời mưa, hàng người vẫn kiên nhẫn đợi đến lượt mình, phản ánh sự quan tâm chưa từng có của công chúng với công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Điều đáng chú ý nhất là sự đa dạng trong độ tuổi của những người tham gia. Không chỉ có giới trẻ am hiểu công nghệ, hàng người còn có cả những người cao tuổi trên 60 tuổi, trong đó có kỹ sư hàng không đã nghỉ hưu và cả nhân viên thủ thư. Sự hiện diện của thế hệ lớn tuổi cho thấy AI agent đã không còn là công nghệ xa lạ mà đã trở thành xu hướng lan tóa rộng rãi trong xã hội Trung Quốc, vượt qua rào cản về độ tuổi và trình độ kỹ thuật.

Hàng trăm người xếp hàng chờ tới lượt để được hỗ trợ cài đặt miễn phí OpenClaw

OpenClaw là một AI agent mã nguồn mở có khả năng tự thực hiện các tác vụ trên máy tính thay cho người dùng, từ xử lý văn bản, tìm kiếm thông tin đến các thao tác phức tạp hơn. Tuy phần mềm hoàn toàn miễn phí, nhưng để vận hành, người dùng cần trả phí API cho các dịch vụ đám mây và mô hình AI. Đây chính là điểm mấu chốt trong chiến lược kinh doanh của Tencent Cloud.

Chỉ trong vài giờ diễn ra sự kiện, đội ngũ kỹ sư Tencent Cloud đã hoàn thành việc triển khai hàng trăm phiên bản OpenClaw, phá vỡ kỷ lục triển khai trong ngày của dịch vụ Lighthouse, nền tảng máy chủ ảo nhẹ của Tencent Cloud. Con số này góp phần đưa tổng số người dùng OpenClaw trên Tencent Cloud Lighthouse vượt mốc 100.000 người, một cột mốc ấn tượng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt.

Cả người cao tuổi cũng rất hào hứng với việc cài đặt và tìm hiểu công nghệ AI Agent mới

Dịch vụ mà Tencent Cloud cung cấp không đơn thuần là cài đặt phần mềm. Đây là gói giải pháp trọn gói bao gồm cài đặt ứng dụng, cấu hình các mô hình AI, tích hợp với các kênh nhắn tin phổ biến tại Trung Quốc như Feishu, DingTalk, WeCom, và mở khóa các kỹ năng nâng cao. OpenClaw đã được tích hợp với nhiều mô hình AI nội địa Trung Quốc như DeepSeek, cho phép người dùng có nhiều lựa chọn về hiệu suất và chi phí.

Chiến lược 'miễn phí cài đặt nhưng trả phí sử dụng cloud' đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc thu hút người dùng. Thay vì để người dùng tự mày mò cài đặt và có thể gặp khó khăn dẫn đến từ bỏ, Tencent loại bỏ rào cản ban đầu bằng dịch vụ cài đặt miễn phí. Một khi người dùng đã trải nghiệm được giá trị của AI agent, họ sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ đám mây và API để duy trì hoạt động, tạo ra dòng doanh thu ổn định và dài hạn cho các nhà cung cấp dịch vụ.